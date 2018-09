Pięć powodów do radości, że urlop już się skończył

Podobno to najpiękniejszy czas w roku. Ale prawie co piąty mieszkaniec Niemiec w wieku od 30 do 44 lat w ogóle nie potrafi zrelaksować się w czasie urlopu. Tak wynika z sondażu ośrodka Forsa. Badani skarżyli się na to, że nie potrafią zapomnieć o pracy. Inni narzekali na stres wywołany przez obecność rodziny.

Poza tym urlop sprzyja tyciu. Ponad połowa Niemców przybiera na wadze w czasie wolnego. Zazwyczaj o jeden - dwa kilogramy. Tak wynika z reprezentatywnego badania portalu start.de. Powód to, oczywiście, obfite ucztowanie.

Jak to możliwe, że w czasie, który powinien być okazją do odprężenia i podładowania akumulatorów, tak dużo rzeczy może pójść nie tak? Zjawisku męczącego, niezdrowego urlopu przyjrzeli się naukowcy. Co ustalili? Zobaczcie powyżej.