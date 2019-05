Peru ogranicza dostęp do Machu Picchu

Blisko 6 tys. zwiedzających dziennie ogląda Machu Picchu dosłownie zadeptując liczące setki lat kamienne miasto. Dlatego władze Peru postanowiły ograniczyć dostęp do trzech najważniejszych zabytków. Jak poinformował rząd w Limie, najpierw testowo, przez dwa tygodnie będzie reglamentowane wejście do Świątyni Słońca, Świątyni Kondora i świętego kamienia Intihuatana.

Kroki te są konieczne, by zachować Machu Picchu „w obliczu oznak zagrożenia” spowodowanego masową turystyką - wyjaśniło ministerstwo kultury. Od 15 do 28 maja turyści będą mieli tylko trzy godziny dziennie na zwiedzenie XV-wiecznych zabytków. W ciągu tej dwutygodniowej, testowej fazy władze chcą sprawdzić skuteczność tych nowych kroków, zanim 1 czerwca zaczną one obowiązywać na stałe.

Legendarne miasto odkryte w 1911 r.

Wzniesione przez władcę Inków Pachacúteca Machu Picchu zostało odkryte w lipcu 1911 przez amerykańskiego archeologa Hirama Binghama. Dzisiaj ruiny inkaskiego miasta należą do najbardziej znanych zabytków na świecie. W 1983 r. położone na wysokości 2430 m n.p.m. Machu Picchu zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.