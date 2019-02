Pence wzywa Europę do poparcia polityki USA wobec Iranu

Nawiązując do zakończonej w czwartek (14.02.2019) konferencji bliskowschodniej w Warszawie, Pence powiedział, że w stolicy Polski dyskutowano o„konfrontacji” z Iranem.

– Dyskutowaliśmy o sposobach konfrontacji z Iranem, aby uczynić Bliski Wschód bezpieczniejszym

I bardziej dostatnim oraz by zapewnić tam prawa człowieka –powiedział Pence w sobotę (16.02.2019) w wystąpieniu podczas 55. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Organizatorzy konferencji w Warszawie zapewniali, że spotkanie nie jest wymierzone w Iran.

– Nadszedł czas dla nas wszystkich, aby działać. Nadszedł czas na europejską zgodę na poparcie amerykańskich sankcji przeciwko morderczemu rewolucyjnemu reżymowi. Nadszedł czas, by europejscy partnerzy poparli nas i mieszkańców Iranu oraz sojuszników w regionie i by wycofali się z porozumienia nuklearnego z Iranem oraz by przyłączyli się do ekonomicznych i dyplomatycznych nacisków, aby zapewnić Irańczykom i całemu regionowi bezpieczeństwo i pokój, na jaki zasłużyli – powiedział Pence.

– Irański reżym popiera Holokaust i próbuje do niego doprowadzić – mówił wiceprezydent USA. – Antysemityzm jest błędem i jest złem – dodał, wspominając swoją wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Pence podziękował europejskim partnerom, którzy opowiedzieli się przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. –Chcielibyśmy, aby inne kraje zajęły podobne stanowisko – zaznaczył. Ostrzegł, że Ameryka nie będzie mogła zagwarantować bezpieczeństwa Zachodu, jeżeli cześć sojuszników uzależnia się od Wschodu.

Wypowiedź wiceprezydenta USA była bezpośrednią polemiką z kanclerz Angelą Merkel, która broniła projektu Nord Stream 2, którym rosyjski gaz ma popłynąć do Niemiec.