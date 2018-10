Paryż ponagla Berlin ws. reform UE: „Dłużej nie możemy już czekać”

Sytuacja polityczna w Niemczech nie może być pretekstem do zwłoki w podejmowaniu pilnych decyzji dotyczących polityki europejskiej – powiedział „Sueddeutsche Zeitung” francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Decyzje naglą, „dłużej nie można już czekać” – podkreślił. Le Maire odniósł się do dwóch projektów, których podstawy uzgodniły rządy w Berlinie i Paryżu: unijny podatek cyfrowy i wspólny budżet strefy euro.

Francuski polityk domaga się, by podatek cyfrowy, który ma dotknąć koncerny internetowe, musi zostać przyjęty do końca 2018 roku. Niemiecki rząd ma wątpliwości co do propozycji Komisji Europejskiej, która chce ewentualnie opodatkować najpierw branżę cyfrową tylko w UE. Szereg państw unijnych opowiada się natomiast za globalnym rozwiązaniem.

Bez budżetu koniec ze strefą euro

Mówiąc o budżecie strefy euro Le Maire ostrzegł wręcz przed fiaskiem unii walutowej. „Albo będzie wspólny budżet strefy euro, albo strefa euro przestanie kiedyś istnieć” – stwierdził. Osobny budżet jest ważnym instrumentem ochrony krajów eurolandu przed przyszłymi kryzysami. Wielkość wspólnego budżetu nie jest na razie pierwszoplanowa.

W przedstawionej w ubiegłym roku na paryskiej Sorbonie swojej przyszłej wizji Unii Europejskiej prezydent Francji Emmanuel Macron domagał się daleko idącego zreformowania UE, co miałoby doprowadzić do powołania do życia „nowej Europy”. Berlin zareagował na tę inicjatywę z dużą wstrzemięźliwością. Niektóre z propozycji Macrona tkwią w zawieszeniu, inne postępują, ale w nader opieszały sposób.

Na temat wspólnego budżetu strefy euro porozumieli się w czerwcu br. prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jednak co najmniej osiem innych państw unijnych odrzuca ten pomysł.

