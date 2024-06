Parlament Europejski – demokratyczny głos Unii Europejskiej

Od 6 do 9 czerwca mieszkańcy 27 unijnych państw wybiorą nowy Parlament Europejski. W jaki sposób ta instytucja reprezentuje interesy swoich wyborców i jaki jest jej skład?

Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Ma dwie siedziby: jedną w Strasburgu, drugą w Brukseli. Reprezentuje interesy około 450 milionów obywateli państw członkowskich Unii. To sprawia, że wybory do Parlamentu Europejskiego są drugimi pod względem wielkości demokratycznymi wyborami na świecie po wyborach w Indiach.

Skład europarlamentu

Od 1979 roku Parlament Europejski jest wybierany przez obywateli Unii Europejskiej raz na pięć lat. W izbie zasiada obecnie 720 posłów. Pod tym względem jest drugim parlamentem na świecie, po miemieckim Bundestagu.

Liczba posłów do Parlamentu Europejskiego z danego kraju członkowskiego jest wprawdzie związana z liczbą jego obywateli, ale nie jest to zależność liniowa. Eurodeputowany z wielkiego państwa jest przedstawicielem większej liczby obywateli niż jego odpowiednik z małego kraju. Podczas gdy na niemieckiego europosła przypada około 850 tysięcy obywateli Niemiec, eurodeputowany z Malty reprezentuje około 70 tysięcy obywateli swego kraju. Eurodeputowani są zorganizowani w reprezentujące odmienne ideologie ponadnarodowe grupy polityczne realizujące wspólne cele polityczne.

Zadania Parlamentu Europejskiego

Ustawodawstwo: Razem z Radą Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjmuje unijne ustawy, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Parlament ma prawo do zmiany lub odrzucenia projektów ustaw, które zazwyczaj przedkłada Komisja Europejska. Sam Parlament Europejski, w przeciwieństwie do parlamentów krajowych, nie ma inicjatywy ustawodawczej. Działa jako równorzędna izba prawodawstwa unijnego, wraz z drugą izbą, Radą Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie 27 państw członkowskich.

Kontrola budżetowa: Parlament przyjmuje wraz z Radą unijny budżet i monitoruje jego wykonanie. Ma to na celu zapewnienie, że unijne środki są wykorzystywane w sposób wydajny i przejrzysty. Nie ma on jednak uprawnień do tworzenia własnych dochodów (podatków).

Kontrola demokratyczna: Parlament kontroluje inne unijne instytucje, w szczególności Komisję Europejską. Może pociągnąć ją do odpowiedzialności i wyrazić jej wotum nieufności.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Redakcji Niemieckiej DW .