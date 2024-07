Parada równości w Kolonii. Ważne słowa ministra zdrowia

Pod hasłem „W imię praw człowieka. Wiele. Razem. Silni” („Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark”) w Kolonii rozpoczęła się ok. południa parada równości, jedna z największych tego typu parad w Europie.

Około 250 grup z ok. 60 tys. osób to uczestnicy Christopher Street Day (CSD). Jednak łącznie w paradzie i imprezach towarzyszcych wziąć udział do miliona osób. Porządku pilnują setki policjantów.

Na imprezie obecni są niemieccy politycy, w tym przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas, minister zdrowia Karl Lauterbach i minister kultury Claudia Roth.

Politycy na paradzie: równości w Kolonii: Jens Pielhau z zarządu Cologne Pride, przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas (SPD), minister kultury Claudia Roth (Zieloni), działacz Martin Hommel, minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD), burmistrzyni Kolonii Henriette Reker, minister kultury Nadrenii Północnej-Westfalii Ina Brandes (CDU) Zdjęcie: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Lauterbach, mieszkaniec Koloni, podkreślił w rozmowie z agencją DPA znaczenie imprezy. "To dla mnie bardzo ważne dzień” – powiedział. „CSD jest ważną demonstracją na rzecz demokracji, wolności, praw osób queer.”

Małżeństwa par jednopłciowych To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jak dodał, prawa te są szczególnie ważne, bo zawsze jako pierwsze są ograniczane przez autokracje: „To niepokojące, gdy widzimy, jak prawa te są ograniczane nawet w Europie” – podkreślił Lauterbach. „Myślę, że ta demonstracja jeszcze nigdy nie miała bardziej politycznego znaczenia i jest pilnie potrzebne”.

Parada równości w Kolonii Zdjęcie: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

CSD to międzynarodowe święto LGBT+, upamiętniające wydarzenia z 1969 roku, gdy nowojorska policja wtargnęła do baru Stonewall Inn na Christopher Street, by przerwać kilkudniowy protest mniejszości seksualnych. W Niemczech największe parady w CSD odbywają się co roku w Berlinie i w Kolonii.

Parada równości w Kolonii Zdjęcie: Jana Rodenbusch/REUTERS

(DPA/mar)