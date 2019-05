Papież w Bułgarii: „Nie zamykajcie oczu na imigrantów”

Na lotnisku w Sofii papieża powitał szef bułgarskiego rządu Bojko Borisow, który już w przeszłości był na audiencji w Watykanie. Następnie z Franciszkiem spotkał się prezydent Bułgarii Rumen Radew, podkreślając w swoim przemówieniu, że Bułgaria, ze względu na „dramatyczną historię wojny i cierpienia” zna wartość pokoju. Pokój może trwać tylko wtedy, gdy dominować będą człowieczeństwo i tolerancja między religiami, grupami etnicznymi i wyznaniami – powiedział Radew nawiązując do hasła towarzyszącego papieskiej pielgrzymce – „Pokój na Ziemi”.

Papież o migracji

Papież podkreślił, że Bułgaria jest przykładem postrzegania różnorodności jako szansy i bogactwa, a nie jako powodu do konfrontacji. To kraj, którego stare chrześcijańskie korzenie pozostają „wezwaniem do spotkania” – powiedział papież. Zaapelował też o otwartość na imigrantów. – A wam, którzy znacie dramat emigracji, pozwalam sobie zaproponować, abyście nie zamykali oczu, serca i rąk na tych, którzy pukają do waszych drzwi – powiedział, podkreślając, że należy to do „najlepszej tradycji kraju”.

Z zaniepokojeniem Franciszek zauważył, że w ostatnich dziesięcioleciach ponad dwa miliony Bułgarów wyemigrowało do innych krajów w poszukiwaniu pracy. Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać emigrację i młodym ludziom zapewnić godną przyszłość – podkreślił papież.

Bez wspólnego nabożeństwa

Dwudniowej wizycie papieża w Bułgarii przyświeca motto „Pokój na Ziemi", jednak stosunki Watykanu i Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego uchodzą za trudne. Franciszek spotka się z patriarchą Neofitem i Świętym Synodem – najwyższym gremium kościelnym. W planach pielgrzymki jest także modlitwa w patriarchalnej katedrze św. Aleksandra Newskiego i msza dla katolików w centrum Sofii.

Władze Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego nie zgodziły się jednak na wspólne nabożeństwo ze zwierzchnikiem Kościoła rzymskokatolickiego.

Mniejszość katolicka

Franciszek spotka się także z przedstawicielami rządu, społeczeństwa obywatelskiego i dyplomacji. W poniedziałek (06.05.2019) papież odwiedzi centrum dla uchodźców oraz wspólnotę katolicką w mieście Rakowski na południu kraju. Miejscowość ta nazywana jest „bułgarskim Rzymem”.

Bułgaria jest prawosławnym krajem. Mniejszość katolicka tworzy zaledwie jeden procent społeczeństwa. Nieco więcej (ok. 10 proc.) jest muzułmanów.

Po dwudniowej wizycie w Bułgarii papież uda się z pielgrzymką do sąsiedniej Macedonii Północnej.

