Papież spotkał się z ofiarami księży pedofili

Na początku Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Lizbonie, papież Franciszek spotkał się z 13 ofiarami przemocy seksualnej wyrządzonej przez duchownych. Jak podał Watykan papież „intensywnie wysłuchał” pokrzywdzonych osób. Według niezależnego raportu komisji od lat pięćdziesiątych XX wieku co najmniej 4815 dzieci było wykorzystywanych w Portugalii przez członków Kościoła katolickiego, głównie przez księży.

W swoim przemówieniu, które papież wygłosił przed spotkaniem z ofiarami molestowania, krótko pośrednio odniósł się do nadużyć, jak donosi „Vaticannews”, watykański portal informacyjny. Stwierdził, że rosnące wyobcowanie z Kościoła jest często pogłębiane przez rozczarowanie, jakiego niektórzy doświadczają se strony Kościoła – również z powodu skandali, które oszpeciły jego oblicze. Podkreślił, że głos bólu ofiar musi być zawsze słyszany.

Podczas Światowych Dni Młodzieży, największego katolickiego spotkania na świecie, Kościół spodziewa się około miliona, głównie młodych, osób.

Program sześciodniowego spotkania obejmuje zarówno wydarzenia kulturalne i debaty, jak i sesje modlitewne i msze.

Program 86-letniego papieża, który przez kilka dni był hospitalizowany po operacji w czerwcu, obejmuje jedenaście wystąpień publicznych i około 20 spotkań. Papież spotkał się również z 15 młodymi ludźmi z Ukrainy, jak podał Watykan.

Podczas przemówienia skierowanego do studentów zaapelował do młodych, by angażowali się w życie społeczne. Zaznaczył, że uniwersytet nie powinien służyć do tego, by „utrzymywać obecny elitarny i niesprawiedliwy system na świecie, gdzie szkolnictwo wyższe pozostaje przywilejem dla nielicznych”.

– Jeśli ci, którzy cieszą się wyższym wykształceniem (…), nie starają się oddać czegoś z tego, co otrzymali, nie zrozumieli w pełni, co zostało im dane – mówił papież.

W sobotę (5.8.23) głowa Kościoła katolickiego odwiedzi sanktuarium w Fatimie na północ od stolicy Portugalii. W niedzielę poprowadzi nabożeństwo kończące Światowe Dni Młodzieży w parku na obrzeżach Lizbony.

