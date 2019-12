Papież potępił „niesprawiedliwość i obojętność“ wobec uchodźców

Papież Franciszek udzielił na placu św. Piotra w Rzymie błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. W wygłoszonym przedtem orędziu na Boże Narodzenie, przed dziesiątkami tysięcy wiernych mówił o wojnach i konfliktach, które zmuszają ludzi do ucieczki. Niesprawiedliwość zmusza ludzi do przemierzania pustyni i mórz, które „stają się cmentarzami”.

Nawiązując do warunków w legalnych i nielegalnych więzieniach w Libii papież ubolewał nad losem uchodźców, którzy są zmuszeni znosić „niewyobrażalne tortury, wyzysk i niewolnictwo”.

W tym kontekście papież potępił politykę izolacji prowadzoną przez liczne kraje, chociażby w Europie. Ludzie zmuszeni do opuszczenia swoich domów natykają się na „mury obojętności” tam, gdzie mogliby mieć nadzieję na godne życie.

W przesłaniu bożonarodzeniowym podpisanym także przez arcybiskupa Canterbury, honorowego zwierzchnika Kościoła Anglii Justina Welby'ego, papież zachęcił polityczne władze Sudanu Południowego do wcielenia w życie podpisanego niedawno traktatu pokojowego. Franciszek wyraził nadzieję, że porozumienie to doprowadzi wkrótce do pojednania i braterstwa.

Papież Franciszek ma nadzieję na pokój na Bliskim Wschodzie

Papież wezwał do pokoju na świecie

W orędziu na Boże Narodzenie Franciszek przypomniał też gehennę ludności na wschodnich terenach Demokratycznej Republiki Konga ogarniętej walkami między rządem a rebeliantami. Mówiąc o panującej tam epidemii wirusa eboli, mówił o losie wszystkich, którzy cierpią z powodu przemocy, katastrof naturalnych i braku opieki medycznej. Papież wskazał też na umotywowaną religijnie przemoc w krajach takich jak Burkina Faso, Mali, Niger czy Nigeria.

Wskazując na ojczysty region Jezusa Chrystusa papież wyraził nadzieję na pokój na Bliskim Wschodzie. Wskazał przy tym zwłaszcza na utrzymujące się konflikty w Syrii, Iraku i Libanie oraz głęboki kryzys humanitarny w Jemenie.

Szczególną uwagę poświęcił Franciszek nasilającym się społecznym i politycznym konfliktom w Ameryce Łacińskiej. Zaapelował do polityków Wenezueli i społeczności międzynarodowej, by nie odmawiać tamtejszej ludności pilnie jej potrzebnej pomocy humanitarnej.

Podczas wczorajszej uroczystej pasterki w Bazylice Św. Piotra w Watykanie Ojciec Święty wezwał wiernych do tego, by mimo błędów Kościoła nie odrzucali bezwarunkowej miłości Boga, którą darzy on każdego człowieka, „także najgorszego”. Mimo wszystkiego, co „nie funkcjonuje w tym Kościele”, ludzie nie powinni przestać próbować zmienić siebie, zmieniając własne życie w dar dla innych.

(kna, epd, dpa / stas)