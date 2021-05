Papież piętnuje nacjonalizmy i indywidualizm. „Dzielą nas w świecie i Kościele”

„Zamknięte i agresywne nacjonalizmy oraz radykalny indywidualizm rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła” – napisał papież Franciszek w orędziu opublikowanym w czwartek, 6 maja, w Watykanie. Jak dodał, „najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych”.

W orędziu na Katolicki Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców, który będzie obchodzony 26 września 2021 roku, papież wezwał też katolików do zaangażowania się w swoich wspólnotach „na rzecz tego, aby Kościół stawał się coraz bardziej inkluzywny”.

Nawiązując do hasła tegorocznego Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców „Ku stale rosnącemu My”, Franciszek zaapelował do katolików o wzmożenie wysiłków na rzecz uchodźców, o przezwyciężanie obaw i uprzedzeń. Obecne przepływy migracyjne należy wykorzystać jako dobrą okazję do głoszenia Ewangelii – napisał papież. Powołując się na jedno ze swoich wcześniejszych przemówień, dodał, że „spotkanie z migrantami i uchodźcami innych wyznań i religii jest żyznym gruntem do rozwijania szczerego i ubogacającego dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego”.

