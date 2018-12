Papież i wystawa w Akwizgranie: dwugłos w sprawie homoseksualizmu

"W naszych społeczeństwach może się wręcz wydawać, że homoseksualizm jest modny, a ta mentalność wpływa w pewien sposób na życie Kościoła", powiedział papież Franciszek w wywiadzie-rzece "Siła powołania", który ukaże się w poniedziałek 3 grudnia. Rozmowę z papieżem przeprowadził hiszpański misjonarz Fernando Prado.

Celibat obowiązuje wszystkich

Ważnym punktem tej publikacji jest problem homoseksualizmu wśród księży i zakonników, Franciszek "obserwuje go z dużym zatroskaniem", ponieważ, jak powiedział, "w pewnym określonym czasie być może nie został on poruszony we właściwy sposób". Jest to "bardzo poważny problem" dla Kościoła, przyznał i dodał, że "osoby o głęboko zakorzenionej skłonności do homoseksualizmu nie powinny być dopuszczane do studiów w seminariach duchownych".

Homoseksualni książa, zakonnicy i zakonnice "muszą w pełni przestrzegać zasad celibatu" i "z całą odpowiedzialnością obchodzić się ze swoją seksualnością" oświadczył papież, po czym dodał, że "lepiej jest, jeśli te osoby zrezygnują z pełnienia posługi kapłańskiej, albo wystąpią z zakonu, niż miałyby prowadzić podwójne życie".

W sierpniu tego roku papież wywołał poruszenie swoją wypowiedzią, w której mówił o celowości leczenia psychiatrycznego dzieci o skłonnościach homoseksualnych. Później Watykan wycofał się z tego stanowiska. Obserwatorzy zwracają uwagę, że chociaż papież Franciszek zdecydowanie odrzuca homoseksualizm wśród duchowieństwa, to równocześnie równie jasno sprzeciwia się wszelkim próbom dyskryminowania gejów i lesbijek w społeczeństwie i życiu publicznym.

"Nie oddzielać wiary od miłości"

W Akademii Biskupiej w Akwizgranie katolicka organizacja pomocy Misereor prezentuje w tej chwili wystawę zatytułowaną "Zapewnij mi prawo". Koncepcję tej wystawy opracowali członkowie inicjatywy "Homoseksualiści i Kościół", a sama wystawa, jak wyjaśnił w wywiadzie dla ewangelickiej agencji informacyjnej epd Markus Büker, odpowiedzialny w organizacji Misereor za podstawowe kwestie teologiczne, "ma przyczynić się do zachowania godności i praw lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych i transseksualnych".

Plakat wystawy "Zapewnij mi prawo" w Akademii Biskupiej w Akwizgranie

Homofobia jest zjawiskiem opartym na pewnych założeniach kulturowych i społecznych, ale także religijnych, oświadczył Büker. Dlatego Kościół potrzebuje "różnorodnej teologii, która nikogo nie wyklucza". Jak dodał dalej: "wiary nie wolno oddzielać od miłości, pomiędzy nimi muszą utrzymywać się związki dostępne i zrozumiałe dla wszystkich".

W ramach wystawy zorganizowanej w siedzibie Akademii Biskupiej w Akwizgranie o swoich doświadczeniach jako lesbijki, geje oraz osoby transseksualne mówili zaproszeni goście z różnych krajów. Markus Büker wyjaśnił ich zaproszenie następująco: "Do tej pory opowiadaliśmy się za respektowaniem praw różnych grup ludzi, na przykład rolników, kobiet czy uchodźców, ale nie homoseksualistów; teraz chcemy to zmienić", powiedział i dodał, że "Dobre i godne życie dla wszystkich nie jest możliwe, jeśli wykluczymy z niego jakąś określoną grupę".

DW, dpa, epd, kna / pa