Papież broni instrukcji ws. błogosławienia par jednej płci

Takie błogosławieństwa nie wymagają "moralnej doskonałości" – powiedział w piątek papież na spotkaniu z członkami Dykasterii Nauki Wiary. Jeśli para o to prosi, to błogosławi się nie ich związek , ale "tylko ludzi, którzy razem o to poprosili" – podkreślił Franciszek.

W grudniu Watykan opublikował zatwierdzoną przez papieża deklarację „Fiducia supplicans”. Zgodnie z nią, duchowny może udzielić błogosławieństwa parom tej samej płci, nawet jeśli są one uważane za "nieregularne" z punktu widzenia Kościoła. Błogosławieństwo nie może jednak zawierać żadnych elementów, które przypominają obrzęd ślubny.

Duszpasterski kontekst

Watykańska instrukcja wywołała ostry opór ze strony bardziej konserwatywnych kręgów Kościoła katolickiego. Szczególnie głośne były protesty w niektórych krajach afrykańskich, gdzie akty homoseksualne są prawnie zabronione.

W rozmowie z przedstawicielami Dykasterii Nauki Wiary papież zaznaczył, że należy pamiętać o kontekście. Duchowni powinni być wrażliwi na to, co dzieje się wokół nich. Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu podkreśla znaczenie Kościoła otwartego dla wszystkich. Już w 2013 roku mówił: "Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać?"

