Panika po trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu

Jak poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,3 doszło o godz. 6:23. Epicentrum znajdowało się 7 km na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Według doniesień agencji prasowej AFP wielu mieszkańców miasta wybiegło w panice na ulice, wielu zostało zasypanych. Nie ma ofiar śmiertelnych.

Do szczególnych uszkodzeń budynków doszło na Starówce. Jak poinformował burmistrz Zagrzebia Milan Bandic, ucierpiała także południowa wieża katedry gotyckiej, której szpica z krzyżem runęła w dół uszkadzając dach. Uszkodzeń doznał także pałac biskupi. W wielu dzielnicach miasta przerwany został dopływ prądu. Po godzinie zarejestrowano kolejne słabsze wstrząsy o magnitudzie 5,0.

Dwa kryzysy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Chorwacji zaapelowało do mieszkańców Zagrzebia, by pozostali na razie na zewnątrz, ale by z powodu epidemii koronawirusa nie tworzyli grup i zachowywali między sobą właściwą odległość. „Jesteśmy skonfrontowani z dwoma ciężkimi kryzysami: trzęsieniem ziemi i epidemią”- powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Davor Bozinovic.

Na Półwyspie Bałkańskim okresowo dochodzi do trzęsień ziemi, gdyż jest to miejsce ruchów tektonicznych Ziemi. Tam napierają na siebie euroazjatycka płyta tektoniczna i płyta afrykańska.

