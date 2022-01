Pandemia skłania miliony do zmiany zawodu

Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), całe rzesze ludzi zmieniły swoje priorytety w związku z pandemią i porzuciły dotychczasowe dziedziny działalności. W niektórych sektorach coraz trudniej jest obsadzić stanowiska – przekonywał w Genewie dyrektor generalny MOP Guy Ryder. Wymienił takie dziedziny jak gastronomia, handel i opieka.

Zjawisko to nazwano „olśnieniem covidowym” – wyjaśnia Ryder. „W pandemii dla wielu osób staje się jasne, że ich zajęcie nie spełnia ich oczekiwań lub nie dostają w niej uznania, jakiego by chcieli”.

Jednak wiele osób nie poszukuje aktywnie pracy. Rzeczywista liczba bezrobotnych jest więc z pewnością wyższa niż wynika to z oficjalnych statystyk. MOP jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z oficjalnymi prognozami, około 207 milionów ludzi na całym świecie może stać się w tym roku bezrobotnymi, jak wynika z raportu MOP „Trendy w zatrudnieniu 2022”. Stanowiłoby to poprawę w porównaniu z rokiem 2021 (214 mln) i 2020 (224 mln).

Zmiana zawodu i „deficyt pracy"

Ale w roku 2019 poprzedzającym pandemię, liczba ta wynosiła tylko 189 milionów. „Globalne rynki pracy odbudowują się znacznie wolniej niż oczekiwano” – zaznaczył Ryder. MOP przewiduje, że liczba bezrobotnych pozostanie powyżej poziomu sprzed kryzysu co najmniej do 2023 r. Powodem są szczególnie zakaźne warianty koronawirusa delta i omikron oraz niepewność co do przebiegu pandemii.

Zgodnie z obliczeniami MOP, w 2022 r. prawdopodobnie wystąpi deficyt godzin pracy w porównaniu z końcem 2019 r. w wysokości 52 milionów etatów z 48-godzinnym tygodniem pracy. Osiem miesięcy temu MOP była bardziej optymistyczna, przewidując, że deficyt w tym roku wyniesie jedynie 26 milionów pełnoetatowych miejsc pracy.

Wszystkie liczby zostały skorygowane o wzrost liczby ludności.

