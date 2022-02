Pandemia. Niemcy stopniowo zniosą restrykcje

„Musimy zachować czujność” – to zdanie pojawiło się wiele razy na konferencji prasowej, na której kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest i rządząca burmistrzyni Berlina Franziska Giffey zaprezentowali plan działań na kolejne cztery tygodnie.

Decyzja o stopniowym znoszeniu obostrzeń zapadła na wspólnej wideokonferencji rządu federalnego i premierów rządów szesnastu krajów związkowych. Scholz podkreślił, że dotychczasowe działania przyniosły odpowiedni skutek – liczba infekcji koronawirusem maleje, mniej osób przebywa na OIOM-ach. – Osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy – powiedział kanclerz, nazywając to „dobrym znakiem”. Po dwóch latach pandemii „zasłużyliśmy na to, aby było lepiej” – żartował. Przyznał jednak pod koniec konferencji, że nie lubi określenia „dzień wolności”, bo nie wyraża ono powagi sytuacji.

Trzy etapy otwarcia

Konkretnie chodzi o otwarcie w trzech etapach. W pierwszym etapie dozwolone będą znowu prywatne spotkania bez górnego limitu uczestników. Inaczej jednak będzie, jeśli w takim spotkaniu uczestniczą osoby niezaszczepione. Wtedy dozwolone jest tylko spotkanie jednego gospodarstwa domowego z dwoma osobami z innego gospodarstwa domowego (bez uwzględniania dzieci do 14 lat). Obostrzenia takie mają obowiązywać do 19 marca.

Hendrik Wuest (l.), Olaf Scholz i Franziska Giffey podczas konferencji prasowej

W handlu detalicznym zostaną zniesione kontrole wstępu. W zamian za to w pomieszczeniach mają być noszone maski medyczne – zalecane są maseczki typu FFP2. Do tej pory w wielu landach wstęp do sklepów innych niż pierwszej potrzeby miały jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy (zasada "2G").

Do restauracji i hotelu z testem

W drugim etapie od 4 marca w gastronomii i hotelach ma obowiązywać zasada „3G”, czyli wstęp dla osób zaszczepionych, wyleczonych z covidu lub posiadających aktualny negatywny wyniki testu na koronawirusa.

Kluby i dyskoteki mogą być wtedy również otwarte, ale tylko dla ozdrowieńców i zaszczepionych z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa lub ze szczepieniem przypominającym (zasada „2G plus”).

Ozdrowieńcy i osoby zaszczepione mogą również uczestniczyć jako widzowie w dużych imprezach, takich jak koncerty lub mecze piłki nożnej. W pomieszczeniach zamkniętych dozwolona jest zapełnienie do 60 procent maksymalnej liczby miejsc (maksymalnie 6000 osób). Na zewnątrz dozwolone jest zapełnienie do 75 procent (maksymalnie 25 000 osób).

Maski zostaną

W trzecim etapie – od 20 marca – mają zostać zniesione wszystkie daleko idące środki ochronne, o ile pozwoli na to sytuacja w szpitalach. Wtedy zniesione zostaną także zasady dotyczące pracy zdalnej, do której zobowiązuje obecnie pracodawców ustawa o ochronie przed infekcjami.

Nadal jednak utrzymane pozostaną podstawowe środki ochronne, takie jak obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych, w autobusach i pociągach oraz utrzymanie dystansu.

Jak podkreślił Olaf Scholz, obowiązek szczepienia w niektórych branżach (m.in. opiekuńczej, medycznej) będzie nadal obowiązywał. To „przygotowanie na jesień i zimę” – powiedział kanclerz. Niemiecki parlament będzie głosował nad obowiązkiem szczepień w połowie marca.

Scholz zaznaczył też, że pomiędzy poszczególnymi etapami będzie czas, aby sprawdzić dane działania – zarówno pod kątem ich luzowania, jak i ponownego zaostrzenia. Kolejna konferencja rządu federalnego i premierów rządów landowych planowana jest na 17 marca.