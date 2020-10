Pandemia. Ankieterzy zapytali Niemców czy chcą zaostrzenia rygorów

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji ZDF prawie jedna trzecia Niemców opowiada się za ostrzejszymi działaniami w walce z pandemią. Zdaniem 30 procent ankietowanych obecne obostrzenia są zbyt łagodne. Większość (54 procent) uważa jednak, że wprowadzone obecnie środki są adekwatne, a 14 procent - że są one zbyt ostre. We wrześniu 18 procent, a w październiku 23 procent opowiedziało się za zaostrzeniem przepisów - choć od tego czasu w wielu miejscach zostały one zaostrzone.

Poszczególne działania spotykają się w większości z dużym uznaniem: 87 procent badanych uznało rozszerzenie obowiązku noszenia masek za słuszne. Ograniczenie liczby uczestników na imprezach prywatnych i spotkaniach publicznych spotkało się z aprobatą odpowiednio 86 i 79 procent badanych. Z drugiej strony, tylko 54 proc. respondentów zgadza się, by bary i restauracje były zamykane wcześniej.

Bez względu na konieczność stosowania obostrzeń, stosunkowo duża liczba osób (33 proc. badanych) uważa ograniczenia dotyczące spotkań z przyjaciółmi i rodziną za uciążliwe.

56 procent ankietowanych uważa, że ich zdrowie jest zagrożone wirusem. Mimo to większość jest optymistyczna: 81 procent wszystkich respondentów stwierdziło, że Niemcy "raczej dobrze" przejdą przez pandemię w najbliższych miesiącach. Pod tym względem najbardziej pewni siebie byli zwolennicy unii partii chadeckich CDU/CSU (86 procent); najmniej optymistyczni okazali się sympatycy prawicowo-konserwatywnej AfD (60 procent).

(DPA/du)