Pływanie topless w basenie. W Berlinie jest to możliwe

Decyzja ta zapadła po tym, jak do biura rzecznika praw obywatelskich przy urzędzie ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji landu Berlin wpłynęła skarga 33-letniej kobiety, która skarżyła się na to, że nie pozwolono jej wejść topless na basen, choć regulamin przewiduje jedynie noszenie „zwyczajowego stroju kąpielowego” i nie przytacza rozróżnienia dotyczącego różnych płci. Skarga o dyskryminację została rozpatrzona pozytywnie, a baseny mają w przyszłości uzupełnić swoje regulaminy. Generalnie chodzi o to, by pływanie z odkrytą piersią było dozwolone dla każdej osoby. – Teraz trzeba będzie konsekwentnie stosować przepisy i nie wydawać kolejnych zakazów wstępu na basem – wyjaśniła szefowa biura rzecznika Doris Liebscher.

Topless na wodnym placu zabaw

W Niemczech głośno było wcześniej o podobnym przypadku. Latem 2021 roku z wodnego placu zabaw w berlińskiej dzielnicy Treptow-Koepenick wyproszono kobietę, która przebywała tam z odkrytymi piersiami. W opinii biura rzecznika praw obywatelskich była to dyskryminacja. Pozew przeciwko krajowi związkowemu Berlin o odszkodowanie finansowe z tego tytułu został jednak odrzucony. We wrześniu 2022 roku sąd w Berlinie nie doszukał się podstaw do przyznania kobiecie racji. Jej adwokatka złożyła apelację domagając się dla swojej klientki co najmniej 10 tysięcy euro odszkodowania od landu Berlin. Zgodnie z zaleceniem biura rzecznika praw obywatelskich wodny plac zabaw uzupełnił swój regulamin użytkowania. Zgodnie z nim stroje kąpielowe muszą całkowicie zakrywać podstawowe narządy płciowe. Za taki nie jest uznawany kobiecy biust.

33-letnia kobieta złożyła skargę na to, że zakazano jej pływania z odkrytymi piersiami

Kąpiele topless nie są dla kobiet w Niemczech oczywistością

Teraz wyjaśnienia przedstawiły firmy zarządzające berlińskimi kąpieliskami Berliner Baederbetriebe (BBB). Podkreślono, że regulamin od lat nie rozróżnia według płci przepisów dotyczących wymaganego stroju, „jednak było to przez naszych gości różnie interpretowane” – powiedziała rzeczniczka.

Biuro rzecznika praw obywatelskich z zadowoleniem przyjęło te tłumaczenie. Jego szefowa Doris Liebscher zaznaczyła, że decyzja ta stwarza „równe prawa dla wszystkich mieszkańców Berlina, niezależnie od tego, czy są to mężczyźni, kobiety czy osoby niebinarne”. Dodała, że daje też prawną jasność pracownikom kąpielisk.

Kąpiele topless nie są dla kobiet w Niemczech oczywistością. Niektóre baseny jednak latem 2022 roku na nie zezwoliły – chociażby w dolnosaksońskiej Getyndze czy w Siegen w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Jak wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego wówczas przez instytut badania opinii YouGov na zlecenie niemieckiej agencji DPA, wielu dorosłych opowiada się za tym, by nie wymagać od kobiet zakrywania biustu. 28 procent ankietowanych nie popierało jednak pomysłu, by kobiety pływały w basenach topless.

(DPA, AFP/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>