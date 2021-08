Płoty, drut kolczasty i żołnierze. Twierdza Europa odgradza się od uchodźców

Czy po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów UE musi spodziewać się napływu wielu uchodźców z tego kraju? Jeśli tak, to jak przygotować się na taką sytuację? We wtorek (31.08.2021) odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych UE. Przynajmniej cześć z nich chce koniecznie uniknąć powtórki kryzysu migracyjnego z lat 2015 i 2016. Wówczas do UE przybyły miliony migrantów, a w wielu krajach wybuchły ostre spory o przyjmowanie uchodźców, które przysporzyły poparcia prawicowym partiom.

W samych Niemczech wnioski o azyl złożyło wtedy prawie 1,2 miliona ludzi, wielu pochodziło z ogarniętej wojna domowa Syrii. Od tamtego czasu UE znacznie wzmocniła ochronę swych granic zewnętrznych, nie tylko nasilając kontrole, ale za pomocą zaawansowanych technicznie instalacji. Według agencji DPA prawie połowa krajów UE wzniosła na granicach płoty albo inne umocnienia. Oto przegląd sytuacji:

Europa Środkowa

POLSKA: W zeszłym tygodniu rozpoczęto prace nad ogrodzeniem wzdłuż ponad 400-kilometrowej granicy z Białorusią. Według planów wysoka na 2,5 metra bariera ma stanąć na odcinku o długości blisko 190 metrów. Już obecnie 130-kilometrowy odcinek zabezpiecza drut kolczasty. Około 1500 żołnierzy wspomagało ostatnio straż graniczną w zapobieganiu przypadkom nielegalnego przekraczania granicy. Liczba żołnierzy ma wzrosnąć do 2000.

Granica polsko-białoruska

WĘGRY: Płot graniczny z najeżonym ostrymi kolcami drutem przebiega na południu wzdłuż 160-kilometrowej granicy z Serbią. Flagowy projekt premiera Viktora Orbana kosztował dotychczas 1,5 miliarda euro i został wzniesiony we wrześniu 2015 roku. Wysokie na trzy metry ogrodzenie jest wyposażone w kamery termowizyjne i strzeżone przez drony. Także na zachodniej granicy z Chorwacją Węgry rozwinęły drut kolczasty, ale to oszczędna wersja zaawansowanego technicznie ogrodzenia na granicy z Serbią.

AUSTRIA: Od 2015 roku na 330-kilometrowej granicy austriacko-słoweńskiej, czyli wewnątrz strefy Schengen, istnieje konstrukcja grodząca o długości 4,4 kilometrów. W wielu miejscach płot jednak zdemontowano, aby ułatwić życie turystom i winiarzom.

Bałkany i Europa Południowo-Wschodnia

SŁOWENIA: Płot graniczny sięgający 4 metrów wysokości wznosi się na odcinku równym prawie połowie 500-kilometrowej granicy słoweńsko-chorwackiej; Chorwacja, choć należy do UE, to jest jeszcze poza strefą Schengen i leży na tzw. bałkańskim szlaku migracyjnym.

GRECJA: Rząd w Atenach chce zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy UE z Turcją wzdłuż rzeki Marica. W sierpniu zbudowano 27 kilometrów płotu ze stali i cementu przy najpłytszych fragmentach rzeki – dodatkowo do istniejących wcześniej 11 kilometrów płotu. Wysokość konstrukcji sięga nawet 5 metrów. 200-kilometrową granicę rzeczną obserwują kamery termowizyjne, drony i sterowiec unijnej agencji ds. granic Frontex.

Także u zbiegu granic Grecji z Turcją i Bułgarią zainstalowano zapory z drutu kolczastego, aby utrudnić zadanie przemytnikom. Na granicy z Macedonią Północną jest 34-kilometrowy płot po stronie macedońskiej.

CYPR: Na linii demarkacyjnej pomiędzy Cyprem a północną częścią wyspy zbudowano 11-kilometrową barierę. Płot z drutu kolczastego stoi na zachodzie podzielonej stolicy Nikozji. Ma powstrzymać migrantów, usiłujących dostać się do UE przez Turcję i Turecką Republikę Cypru Północnego.

BUŁGARIA: Granica zewnętrzna UE z Turcją jest chroniona przez płot z drutu kolczastego i kamery termowizyjne na całej długości 259 kilometrów. Wysoka na 4,5 metra i szeroka na metr konstrukcja jest gotowa od 2017 roku i już musiała być naprawiana w niektórych miejscach. Ze względu na możliwy napływ uchodźców z Afganistanu bułgarska armia ma wzmocnić ochronę granicy z Turcją.

Kraje bałtyckie i skandynawskie

LITWA: Aby zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy z Białorusi rząd w Wilnie postanowił wznieść płot o długości 508 kilometrów. Jego budowa ma zakończyć się w 2022 roku i będzie kosztować do 152 milionów euro. Według planów płot z drutem kolczastym ma być wysoki na co najmniej 3 metry. Na granicy z rosyjską eksklawą Kaliningradem istnieje już płot wysoki na 2 metry. Wzniesiono go w 2017 roku w czasie narastających napięć z Rosją, aby powstrzymać przemytników i ukrócić przypadki nielegalnego przekraczania granicy.

Granica litewsko-bialoruska

ŁOTWA: Także Łotwa jest zmuszona wzmocnić swe granice w obliczu nasilenia migracji przez Białoruś. Jako doraźne rozwiązanie rozwinięto na razie 37 kilometrów drutu kolczastego na niektórych odcinkach granicy. Na granicy z Rosją Łotwa już po kryzysie na Ukrainie zaczęła budować wysokie na 2 metry bariery. Według MSW konstrukcja nie jest jeszcze skończona.

ESTONIA: Na granicy Estonii z Rosją powstają dwumetrowej wysokości płoty w związku z napiętymi relacjami z Moskwą. Budowa konstrukcji granicznej na 115 -kilometrowym odcinku na południowym wschodzie Estonii ma zakończyć się w 2026 roku.

NORWEGIA: Przez norwesko-rosyjskie przejście graniczne Storskog przebiega 200-kilometrowy płot o wysokości 3,5 metra. Zbudowano go po 2015 roku, kiedy to wielu migrantów przekroczyło tam granicę na rowerach.

Migranci z Aftryki próbują przedostać się do hiszpańskiej Ceuty

Europa Zachodnia i Południowo-Zachodnia

FRANCJA: brytyjski rząd zainwestował miliony w budowę murów i płotów, aby chronić terminale promowe i wjazd do tunelu we francuskim Calais. Takie przesunięcie brytyjskiej granicy na terytorium Francji ma zapobiec temu, by migranci przez UE dostawali się do Wielkiej Brytanii. Niedawno Londyn i Paryż uzgodniły wzmocnienie kontroli u wybrzeży.

HISZPANIA: Wokół hiszpańskich eksklaw Ceuta i Melilla w Afryce Północnej wzniesiono płoty graniczne, które oddzielają te miasta od terytorium Maroka. Te 12-kilometrowe bariery wzniesiono w latach 90. ubiegłego wieku. Dziś konstrukcje te składają się z dwóch równoległych płotów dziesięciometrowej wysokości z kamerami termowizyjnymi. Pomiędzy płotami znajduje się jeszcze około trzymetrowej wysokości siatka ze stalowej liny, która dodatkowo utrudnia przedarcie się przez ogrodzenie.

