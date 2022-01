„OutInChurch”. Wielki outing w Kościele katolickim w Niemczech

Ta akcja jest bezprecedensowa. 125 osób zatrudnionych w Kościele katolickim w Niemczech ujawniło się jako osoby nieheteroseksualne i zażądało końca dyskryminacji.

Wśród nich są księża, diakoni, katecheci, ale także pracownicy administracji kościelnej. Jak głosi ich manifest, sprzeciwiają się obowiązującej doktrynie Kościoła katolickiego, według której związki osób tej samej płci nie mogą „zgodnie z objawionymi planami Boga” zostać uznane. Doktryna ta odnosi się do tradycyjnego modelu mężczyzny i kobiety.

Dostęp do sakramentów świętych

Autorzy manifestu domagają się zmiany kościelnego prawa pracy tak, aby orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie były w przyszłości podstawą do zwolnienia z pracy. Ponadto z nauk kościelnych mają zostać usunięte zniesławiające wypowiedzi na temat płci i seksualności. Osobom ze środowiska LGBTIQ+ nie powinno się też dłużej odmawiać dostępu do sakramentów świętych i wszystkich obszarów zatrudnienia w Kościele.

W marcu ubiegłego roku Watykan po raz kolejny jasno stwierdził, że związki homoseksualne nie są zgodne z „planami Boga”.

Proboszcz Bernd Moenkebuescher z Hamm (Nadrenia Północna-Westfalia), który już w 2021 roku był współinicjatorem nabożeństw z błogosławieństwem dla par homoseksualnych, powiedział, że akcja została zainspirowana upublicznieniem swojej orientacji lub tożsamości seksualnej, dokonanym w ubiegłym roku przez 185 aktorów i aktorek. Sygnatariusze ówczesnego manifestu krytykowali, że wiele osób nie może otwarcie przyznać się do swojej odmienności, obawiając się zawodowych niekorzyści.

Biskupi a manifest

Inicjatywa, która teraz chce zmobilizować społeczeństwo przeciwko takim naciskom ze strony Kościoła, nosi nazwę „OutInChurch. Dla Kościoła bez lęku”. Wzywa wszystkie osoby LGBTIQ+, które są zatrudnione w instytucjach kościelnych lub pracują dla nich charytatywnie, do przyłączenia się do inicjatywy. Do biskupów skierowany jest apel, aby publicznie zadeklarowali swoje poparcie dla manifestu.

Jego autorzy uważają między innymi, że w świetle nauki nie ma już miejsca na obraźliwe stwierdzenia Kościoła dotyczące na przykład związków osób tej samej płci. Stwierdzenia takie nie mogą już być akceptowane. „Taka dyskryminacja jest zdradą Ewangelii” – piszą. Kościół musi wyrazić, „że osoby LGBTIQ+, niezależnie od tego, czy żyją same, czy w związku, są przez Boga błogosławione”.

Arcybiskup Hamburga, Stefan Hesse, wyraził szacunek dla sygnatariuszy manifestu. „Kościół, w którym ludzie muszą się ukrywać z powodu swojej orientacji seksualnej, nie jest, moim zdaniem, w duchu Jezusa” – oświadczył Hesse. „Musimy być autentyczni i transparentni przed Bogiem i oczywiście przed sobą nawzajem! Nie może i nie powinno się (z tego powodu) odczuwać strachu”.

Organizacje kościelne solidaryzują się

Około 30 stowarzyszeń i organizacji katolickich wyraziło solidarność z akcją. „Nie można dłużej akceptować, że ludzie w kontekście kościelnym z obawy przed przedstawicielami Kościoła muszą prowadzić życie w cieniu, jeśli nie odpowiadają unormowanemu przez Kościół wizerunkowi płci” – napisano we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek.

Manifest podpisały m.in. Prezydium Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK), Związek Katolickich Kobiet (KDFB), Katolicka Wspólnota Kobiet w Niemczech (KFD), Forum Katolickich Teolożek „Agenda”, Związek Niemieckiej Młodzieży Katolickiej (BDKJ), Służba Społeczna Katolickich Kobiet (SKF) i Mężczyzn (SKM) oraz Grupa Robocza Katolickich Wspólnot Uniwersyteckich (AKH).

(DPA, AFP, KNA/dom)

