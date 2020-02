Otwarty list niemieckich klientów do Bombardiera. Więcej jakości

Jak poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA, koncern Bombardier musi nie tylko wyraźnie poprawić jakość swoich produktów, lecz dotrzymywać także umów i terminów dostaw. Domagają się tego w otwartym liście do szefa zarządu Bombardiera Danny Di Pern: Federalna Grupa Robocza ds. Lokalnego Kolejowego Transportu Pasażerskiego, członkowie Transportu Regionalnego w Niemczech oraz Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych i Stowarzyszenie Kolejowe Mofair. O liście poinformował jako pierwszy magazyn „Business Insider”.

Naciski z Niemiec

Jak wynika z otwartego listu, nie do przyjęcia jest, by Bombardier nie znalazł od lat żadnego rozwiązania, które pozwoliłoby trwale zlikwidować problemy z jakością i dostawami. „W następstwie tego przedsiębiorstwa kolejowe nie mają innej możliwości, jak rozpocząć działalność z opóźnieniem lub niezgodnie z umową”- piszą autorzy listu. Przedsiębiorstwa domagają się od Danny Di Perny, by przedstawił on w rozmowie, jak zamierza przeciwdziałać tym niedociągnięciom. List został wystosowany w poniedziałek (17.02.2020). Tego samego dnia wieczorem francuski producent taboru kolejowego Alstom poinformował o tym, że prowadzi rozmowy na temat zakupu oddziału kolejowego (Bombardier Transportation) kanadyjskiej firmy, którego siedziba mieści się w Berlinie.

Bombardier obok produkcji lokomotyw, wagonów kolejowych, tramwajowych i wagonów metra specjalizuje się także w budowie samolotów.

dpa /jar

