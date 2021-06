Oszustwa podatkowe. „Rażące zaniedbania polityki”

Jak podała agencja prasowa AFP, powołując się na dane Ministerstwa Finansów Niemiec, w 2020 roku państwo straciło około 1,25 mld euro z tytułu przestępstw podatkowych. Suma ta została obliczona na podstawie wyroków skazujących za uchylanie się od płacenia podatków, które zapadły w 2020 roku – podało ministerstwo w piśmie do eksperta finansowego partii FDP Markusa Herbranda. Suma ta jest znacznie wyższa od sum w latach poprzednich. W 2019 roku wyniosła ona 748 mln euro, w 2018 907 mln, a w 2017 1,21 mld euro.

Ogółem w 7.153 przypadkach wydano prawomocne wyroki i nakazy karne – wynika z pisma ministerstwa, o którym jako pierwsza poinformowała „Sueddeutsche Zeitung”. Nałożone grzywny wyniosły łącznie 44,9 mln euro. Herbrand zarzucił ministrowi finansów Niemiec Olafowi Scholzowi (SPD), że „nie podjął skutecznych działań przeciwko oszustom podatkowym”.

Rażące zaniedbania polityki

„Chociażby w walce z karuzelami podatkowymi i ściganiu przestępstw podatkowych według zasady 'Cum Ex' dochodzi do ogromnych nadużyć, które ministerstwo finansów przeczekało mimo usilnych ostrzeżeń opozycji” – skrytykował wolny demokrata. Jego zdaniem to przykład „rażącego zaniedbania polityki”.

Resort finansów zinterpretował tę zmianę inaczej. W tym okresie legislacyjnym uchwalono liczne zaostrzenia w walce z unikaniem opodatkowania, powiedział rzecznik resortu w Berlinie. Ponadto znacznie mniej spraw jest umarzanych z powodu dobrowolnego zgłoszenia.Liczba zakończonych postępowań karnych w 2015 r. wynosiła wciąż 83.307; 25.222 z nich umorzono z powodu dobrowolnych deklaracji. W ubiegłym roku przeprowadzono 53 977 postępowań i 5770 przypadków odroczenia. Jednocześnie zmniejszyła się łączna kwota grzywien: z prawie 12,6 mln w 2015 r. do 6,4 mln w roku ubiegłym.

(AFP/jar)

