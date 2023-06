Szef frakcji EPL: „Budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS”

W wywiadzie dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”) przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber powiedział, że jego ugrupowanie buduje „zaporę ogniową przeciwko PiS”. „Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy” – podkreślił.

Podał też przykład Słowacji, gdzie kandydat socjaldemokratów Robert Fico prezentuje postawę za Orbanem, za Putinem i przeciwko praworządności, a jego kontrkandydat Eduard Heger opowiada się za Europą i za Ukrainą.

Prawo i Sprawiedliwość jest główną siłą w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „PiS należy do obozu naszych przeciwników politycznych. Ustawa 'lex Tusk', procedura z artykułu 7, wybór ugodowych sędziów – tym (PiS) stawia się poza demokratycznym dyskursem i dołącza do towarzystwa z AfD i Le Pen” – powiedział Manfred Weber.

Jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że jego grupa EPL (do której należą m.in. Platforma Obywatelska i PSL) szuka nowych większości. W przypadku włoskiej premier Giorgii Meloni Weber uznał, że „konstruktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemów w Europie”.

Kto na czele Komisji Europejskiej?

Dziennikarze „FAZ” zapytali Webera także o przewodniczenie Komisji Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Zdaniem szefa EPL obecna przewodnicząca KE Ursula von der Leyen jest faworytką chadeków na to stanowisko i jeżeli uzna, że chce kandydować, ma „zdecydowanie pierwszą pozycję startową w EPL”.

W styczniu należący do bawarskiej CSU Weber włączył do dyskusji przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę i powiedział, że obie panie byłyby doskonałymi kandydatkami na najwyższe stanowisko. Weber został za to skrytykowany przez niemieckich chadeków z CDU i CSU. „Von der Leyen wykonuje dobrą robotę i tak postrzega ją cała partia i frakcja parlamentarna” – zaznaczył w najnowszej rozmowie z „FAZ”.

„EPL była i jest partią centrum i Europy. Von der Leyen ucieleśnia to. Decydujące jest jednak i to, z jakimi projektami na przyszłość wejdziemy w kampanię wyborczą. Mam ambicję, aby EPL ponownie stanęła na czele Komisji, aby była zdecydowanie najsilniejszą grupą. To nasz moment. Mamy dziesięciu szefów państw i rządów” – zaznaczył Weber.

Spór o ustawę

Weber wezwał przewodniczącą KE do wycofania jednego z kluczowych przepisów dotyczących ochrony przyrody w ramach Zielonego Ładu. Chodzi o przepisy o renaturyzacji, nad którymi ma we wtorek, 27 czerwca, głosować Parlament Europejski. Poprzez ustawę o renaturyzacji Komisja Europejska chce zobowiązać państwa członkowskie do ponownego zalesienia, zazielenienia lub renaturyzacji do 2030 roku 20 procent obszarów lądowych i morskich. „Połowa europosłów w komisji środowiska sprzeciwia się wnioskowi, a w Radzie (UE) popiera go tylko niewielka większość” – powiedział Weber.

Wyjaśnił, że propozycja ustawy o renaturyzacji jest źle przygotowana i Komisja Europejska powinna przygotować nowy projekt. „Naszym głównym argumentem pozostaje to, że ustawa ta zagraża dostawom żywności w Europie i na świecie” – powiedział Weber.

W rozmowie z „FAZ” Weber wyraził też zadowolenie z osiągniętego kompromisu w sprawie migracji. „Migracja to otwarta rana kontynentu, dlatego naszym wspólnym celem jest zamknięcie tego pakietu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku” – zaznaczył.

