Organizacje konsumenckie przeciwne przedłużeniu obniżki VAT

Urzędy ochrony konsumentów dopatrują się niewiele korzyści w przedłużeniu obniżki podatku VAT, który wygasa w Niemczech z końcem roku. Jak powiedział agencji prasowej DPA szef Federalnego Urzędu Konsumenckiego, Klaus Müller, środek mający na celu wsparcie gospodarki w czasach koronakryzysu nie zadziałał zgodnie z oczekiwaniami. Wobec 20 mld euro, które rząd federalny wydał na redukcję VAT, „stosunek poniesionych kosztów do korzyści nie jest najlepszy”, uważa Müller.

Obniżka VAT - korzyści i straty

Według eksperta, to prawda, że na przykład obniżka podatku w handlu żywnością została przeniesiona na konsumentów w sposób sprawiedliwy i właściwy. Jednak w gastronomii i hotelarstwie praktycznie w ogóle do tego nie doszło. Jak zaznaczył, w handlu online można mówić o pozytywnych i negatywnych stronach obniżki VAT. Na przykład, niektórzy sprzedawcy detaliczni najpierw podnieśli ceny, aby je ponownie obniżyć dzięki nowej stawce podatkowej.

Zachęta dla konsumentów

Rząd federalny zdecydował o obniżeniu stawki VAT z 19 do 16 procent od 1 lipca do 31 grudnia. Natomiast obniżona stawka podatku obowiązująca dla wielu produktów spożywczych i artykułów codziennego użytku została zredukowana z 7 do 5 procent. Miało to pobudzić gospodarkę i pomimo koronakryzysu zmotywować konsumentów do robienia kosztownych zakupów o kilka miesięcy wcześniej. Ale efekt ten nie zadziała więcej, jeśli akcja będzie kontynuowana, powiedział Mueller. Zdaniem eksperta „są inne dźwignie, które okazały się skuteczne i znacznie tańsze do wdrożenia”, jak na przykład premia na dziecko, która docelowo odciążyła poszczególne rodziny.

(DPA/jar)

