Orban u Merkel w Berlinie: bez porozumienia ws. migracji

– Poglądy Niemiec i Węgier na problem migracji bardzo się różnią – powiedziała Merkel w czwartek po spotkaniu z Orbanem w Berlinie. Orban dodał, że oboje „patrzą na świat z różnych punktów widzenia”, co nie przeszkadza im dążyć do jak najlepszej współpracy. – Jestem gotów do współpracy z panią kanclerz także w tej dziedzinie –oświadczył szef węgierskiego rządu.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Orban potwierdził negatywne stanowisko swojego rządu wobec propozycji Merkel przyjmowania od Niemiec uchodźców zarejestrowanych wcześniej w innych krajach Unii Europejskiej, także na Węgrzech.

"Nie" dla uchodźców

– Stanowisko Węgier jest od lat niezmienne – mówił Orban. – Węgry umocniły swoją granicę południową, aby odzyskać kontrolę na swoim terytorium państwowym i jako „pograniczni kapitanowie” bronią nie tylko swojego terytorium, lecz także Niemiec – kontynuował węgierski polityk. Węgry nie są zdaniem Orbana pierwszym krajem Unii, do którego docierają uchodźcy, który następnie przedostają się do Niemiec.

– Pierwszym krajem jest Grecja, jednak tam (uchodźcy) często nie są rejestrowani. Zadaniem Węgier jest ochrona Europy, aby Schengen mogło funkcjonować. Nie jest naszym zadaniem rejestrowanie uchodźców na granicy, ponieważ przybywają oni z Grecji – argumentował. – Uważamy, że ci ludzie powinni być odsyłani z Niemiec do Grecji, a nie na Węgry – oświadczył Orban.

"Tutaj chodzi o ludzi"

– Węgry nie poczuwają się do odpowiedzialności za tych uchodźców – stwierdziła niemiecka kanclerz. Merkel podkreślała, że zgadza się ze stanowiskiem rządu węgierskiego w kwestii ochrony granic zewnętrznych UE oraz pomocy migrantom na miejscu, w krajach zamieszkania. Krytycznie oceniła postępowanie władz węgierskich z uchodźcami. – Tutaj chodzi przecież o ludzi – mówiła apelując o humanitarną postawę wobec migrantów. Europa nie powinna jej zdaniem izolować się od świata. ”Duszą Europy jest humanitaryzm” – podkreśliła.

– Węgrów bolą będące nie fair zarzuty wysuwane przez Niemcy o brak solidarności. Faktem jest, że 8 tys. uzbrojonych (funkcjonariuszy) przez całą dobę chroni granic, aby (migranci) nie przedostawali się do Niemiec. To właśnie jest solidarność traktowana poważnie – powiedział Orban.

Handel kwitnie

Merkel i Orban zwrócili uwagę na pozytywne tendencje w relacjach gospodarczych. Obroty handlowe niemiecko-węgierskie sięgają 50 mld euro, co zdaniem Merkel jest wynikiem imponującym. Szefowa niemieckiego rządu chwaliła korzystne warunki podatkowe dla niemieckich koncernów motoryzacyjnych działających na Węgrzech.

Orban podkreślił, że obroty handlowe czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) są czterokrotnie większe od wymiany handlowej Niemiec z Francją. – Niemcy i V4 muszą współpracować – oświadczył premier Węgier.

Merkel jako gość szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie (2016)

Wspólne obchody końca zimnej wojny

Oba kraje zapowiedziały wspólne obchody 30. rocznicy otwarcia granicy przez władze Węgier, co doprowadziło do rozpadu bloku wschodniego i zakończenia zimnej wojny oraz zjednoczenia Niemiec. Merkel przypomniała przy tej okazji o roli polskiej Solidarności.

Orban wyraził nadzieję, że niemiecki przemysł zbrojeniowy weźmie udział w modernizacji wegierskiej armii.

Agencja DPA podkreśla, że była to pierwsza wizyta Orbana u Merkel od 2014 roku. Stosunki między szefami rządów Niemiec i Węgier są od lat napięte.

W konflikcie między siostrzanymi partiami CDU i CSU ws. kompromisu azylowego, Orban konsekwentnie wspierał plany szefa resortu spraw wewnętrznych Niemiec Horsta Seehofera (CSU) dot. utworzenia "centrów tranzytowych" na niemiecko-austriackiej granicy. Premier Węgier znany jest od 2015 r. ze swojej kategorycznej polityki izolacji wobec uchodźców i imigrantów. Pod koniec czerwca, na szczycie w Brukseli Orban wstrzymywał się od rozmów z Merkel nt. bilateralnych ustaleń azylowych.