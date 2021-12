Orędzie Scholza: Trzymajmy się razem!

Żadnych hucznych zabaw, żadnych wielkich pokazów fajerwerków. Pandemiczny rok 2021 kończy się w Niemczech w tak samo mało spektakularny sposób jak rok 2020. Z jedną różnicą. Przed rokiem orędzie wygłaszała jeszcze ubrana w złoty żakiet Angela Merkel. Teraz do Niemców przemawia z telewizora ubrany w ciemny garnitur nowy kanclerz Olaf Scholz.

Jego socjaldemokratyczna partia SPD wygrała wrześniowe wybory w Niemczech, a od grudnia rządzi krajem w koalicji z Zielonymi i liberalną FDP. „Sprawna, niemal przyjazna wymiana starego rządu na nowy spotkała się z uznaniem na całym świecie” – tymi słowami Scholz rozpoczyna swoje orędzie, podkreślając coś, co rzeczywiście wcale nie jest oczywiste.

Niekończąca się pandemia

Scholz przejął rządy w kraju w trudnym momencie. Czwarta fala pandemii jeszcze się nie skończyła, a na horyzoncie jest już piąta, wywołana wariantem omikron. I to w czasie, kiedy wiele osób ma już szczerze dosyć pandemii. „Pandemia koronawirusa i wiążace się z nią trudności i daleko idące ograniczenie, dała nam wszystkim w kość” – mówi.

Ubiegłoroczne orędzie kanclerz Angeli Merkel

Nie ma też nadziei na szybki koniec, przeciwnie. Wszyscy są świadomi tego, że pandemia jeszcze nie jest za nami. „Dziś oraz w nadchodzących tygodniach obowiązują wyraźne restrykcje, także w kontaktach prywatnych” – mówi Scholz. „Proszę potraktować te restrykcje bardzo poważnie". 7 stycznia kanclerz ponownie spotka się z premierami niemieckich landów, aby dyskutować o kolejnych krokach.

Apel o szczepienie

Niemiecki kanclerz ocenia, że jednym z największych wyzwań w nowym roku będzie opanowanie pandemii. Od połowy listopada w kraju podano już ponad 30 milionów szczepionek, do końca stycznia ma dojść drugie tyle. Scholz apeluje przy tym do jeszcze niezaszczepionych: „Zarezerwujcie sobie od razu w nadchodzących dniach termin w centrum szczepień albo u lekarza. Korzystajcie z możliwości spontanicznego szczepienia bez rezerwacji. Proszę, nie odkładajcie tego na potem!".

Zwracając się do przeciwników szczepień Scholz przekonuje, że strach przed negatywnymi skutkami działania preparatu jest nieuzasadniony. Przypomina, że zaszczepiono już prawie cztery miliardy ludzi na całym świecie. „Bez poważniejszych skutków ubocznych, a wielu zaszczepionych doczekało się zdrowych dzieci” – mówi odnosząc się do popularnych stereotypów o szczepieniach. „Korzyść ze szczepienia jest naprawdę duża” – dodaje.

Punkt szczepień w Niemczech

Podziękowanie dla pielęgniarek i pielęgniarzy

W swoim przemówieniu kanclerz bezpośrednio zwraca się do pracowników szpitali, domów opieki, przychodni lekarskich, do policjantów i żołnierzy Bundeswehry pomagających w walce z pandemią. „Dziękuję państwu za to, co robicie dla naszego kraju, dla nas wszystkich”.

Ani jednym słowem kanclerz nie odnosi się za to do gwałtownych protestów przeciwko restrykcjom pandemicznym i możliwemu obowiązkowi szczepień. „Oczywiście mamy do czynienia z w codziennym życiu z różnicami zdań” – mówi i przyznaje, że jest to często uciążliwe, ale silne społeczności są w stanie wytrzymać różnice. „Gdy się wzajemnie słuchamy i gdy okazujemy sobie szacunek".

Niemiecki kanclerz nie uważa, że w Niemczech doszło do głębokiego podziału w społeczeństwie. „Chcę powiedzieć tu z całą stanowczością, że jest dokładnie odwrotnie. Nasz kraj trzyma się razem". Scholz mówi, że można zaobserwować wielką solidarność i gotowość do pomocy.

Można to było zaobserwować także po katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Niemcy latem. Po tragedii w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Nadrenii-Palatynacie ludzie wzajemnie się wspierali, pomagali i sprzątali, aby zacząć odbudowę, mówi.

Zniszczone przez powódź Bad Neuenahr-Ahrweiler w Niemczech

Ochrona klimatu wielkim wyzwaniem

Scholz podkreśla, że współpraca jest także konieczna, aby Niemcy osiągnęły swoje cele klimatyczne i za niecałe 25 lat stały się niezależne od węgla, ropy i gazu. „To gigantyczne zadanie" – mówi niemiecki kanclerz. „Aby mu podołać, inicjujemy ogromne inwestycje. W nowe sieci przesyłowe, w stacje ładowania samochodów, w turbiny wiatrowe, w szyny”. Scholz stara się rozwiać obawy, czy to aby na pewno wykonalne i przekonuje, ze przyniesie to dobrobyt i miejsca pracy.

„Postępu dla lepszego świata" nie uda się jednak osiągnąć w pojedynkę, a jedynie wtedy, gdy cała społeczność międzynarodowa będzie działać wspólnie. Niemcy obejmują w styczniu przewodnictwo w G7 – grupie siedmiu krajów o największych gospodarkach na świecie. Rząd Niemiec chce uczynić sprawę ochrony klimatu kluczową dla swojego przewodnictwa w grupie.

Innym tematem dla G7 może być konflikt z Rosją. Grupa zagroziła już poważnymi konsekwencjami w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Nienaruszalność granic to cenne dobro, nie podlegające negocjacjom" – mówi kanclerz Niemiec na koniec swojego orędzia.