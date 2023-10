Opiekun z Polski oskarżony o zabójstwo 89-letniej seniorki

26-letni Polak stanął przed sądem we Fryburgu pod zarzutem zamordowania 89-letniej kobiety.

Proces rozpoczął się w piątek, 6 października. Oskarżony, pochodzący z Polski mężczyzna

mieszkał i pracował jako opiekun u małżeństwa w miejscowości Herbolzheim, w powiecie Emmendingen pod Fryburgiem. Będąc pod silnym wpływem alkoholu, miał pobić seniorkę i zamknąć ją w kotłowni w piwnicy. Nieco wcześniej 89-letnia kobieta przyłapała opiekuna na próbie kradzieży jej biżuterii. Zdołała jeszcze wezwać policję.

Ciężko ranna na skutek pobicia kobieta zmarła kilka dni później w szpitalu. Według prokuratury również jej 91-letni mąż zmarł krótko po zdarzeniu. Jednak sekcja zwłok nie wykazała, by ktoś przyczynił się do zgonu.

Jak podał w piątek adwokat oskarżonego Polaka, nie będzie on wypowiadać się na temat zarzutów w trakcie procesu. Oskarżony zasłania się tym, że nie pamięta zajścia. Informacje na temat swojej osoby zamierza udzielić najwcześniej w przyszłym tygodniu. Dwudziestosześciolatkowi, który przebywa w areszcie śledczym, zarzuca się poza morderstwem także usiłowanie rabunku ze skutkiem śmiertelnym. Proces przed Izbą ds. Zbrodni Ciężkich Sądu Krajowego we Fryburgu ma trwać do 20 października.

