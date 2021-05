Opieka w domu ogranicza pracujących

Rząd Niemiec udzielił w tej sprawie odpowiedzi na pytanie Partii Zielonych, jak podała w poniedziałek (3.05.) gazeta „Augsburger Allgemeine". Według raportu, 37 procent osób dotkniętych tym problemem nie mogło kontynuować pracy bez ograniczeń z powodu pracy opiekuńczej, a więcej niż jedna na osiem osób, które były głównymi opiekunami, zrezygnowała z pracy.

„Z powodu wykonywania zadań opiekuńczych 13 proc. całkowicie zrezygnowało z pracy, a 24 proc. ograniczyło zatrudnienie" - cytuje gazeta odpowiedź rządu.

Z odpowiedzi rządowej wynika, że ponad milion pracujących zarobkowo osób poniżej wieku emerytalnego opiekuje się w domu krewnymi i otrzymuje z tego tytułu dofinansowanie do ubezpieczenia emerytalnego.

Straty finansowe

Tylko w ubiegłym roku dotacje do składek na ubezpieczenie emerytalne dla opiekunów rodzinnych wzrosły o 13 procent do 2,7 mld euro. Wydatki na zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez ubezpieczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad bliskimi wzrosły o ponad osiem procent do 12,7 mld euro.

Ekspertka ds. opieki z frakcji Zielonych w Bundestagu, Kordula Schulz-Asche, skrytykowała, że dla większości opiekunów rodzinnych opieka nad bliskimi wiąże się z dużymi stratami finansowymi. „Ludzie, którzy dbają o innych ludzi w swojej rodzinie, kręgu przyjaciół lub sąsiedztwie, nie powinni być zmuszeni do płacenia za to” - powiedziała w wywiadzie dla „Augsburger Allgemeine".

Praca jak na etacie

W kampanii wyborczej Zieloni chcą skupić się na „koncepcji podwójnej gwarancji opieki", powiedziała Schulz-Asche: „Chcemy zapewnić, że ludzie potrzebujący opieki otrzymają opiekę, której potrzebują, nie musząc się obawiać, że w rezultacie popadną w ubóstwo."

Zgodnie z odpowiedzią rządu, opieka domowa pochłania tyle czasu, co praca na pełny etat: „Średnio, główni prywatni opiekunowie spędzają około 34 godzin tygodniowo opiekując się i dbając o osoby wymagające opieki."

(afp/sier)

