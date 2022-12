Operatorzy ostrzegają przed zimowym niedoborem węgla w Polsce i Niemczech

Brak węgla będzie zagrażać Polsce przede wszystkim pod koniec sezonu zimowego – alarmuje w najnowszej prognozie zimowej Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E), o czym informuje agencja Bloomberg. ENTSO-E zrzesza 39 operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej z 35 krajów w Europie. W jej skład wchodzą także Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Większe potrzeby, mniejszy eksport

ENTSO-E w związku z napiętą sytuacją zaleca ciągłe monitorowanie stanu surowca w Polsce. Przestrzega też, że Polska będzie mogła w sezonie zimowym przeznaczyć mniej energii na eksport niż w ubiegłych latach.

Prognoza wskazuje również na zagrożenia, które mogą wystąpić w Niemczech. Ten kraj wytwarza obecnie więcej energii z węgla z powodu mniejszych ilości generowanych przez farmy wiatrowe. Węgiel zacznie wkrótce odgrywać jeszcze istotniejszą rolę w niemieckim miksie energetycznym. W kwietniu 2023 r., zgodnie z planami Berlina, ma dojść do wyłączenia ostatnich elektrowni atomowych. ENTSO-E zaznacza, że jeszcze przed zamknięciem, reaktory będą generować coraz mniej energii, a to ze względu na wyczerpywanie się paliwa.

W przypadku obu krajów operatorzy przewidują zwiększenie się roli elektrowni gazowych w zapewnieniu stabilności dostaw.

Problem także z atomem

ENTSO-E zwraca uwagę, że jeszcze większe problemy z zaopatrzeniem w energię mogą wystąpić m.in. we Francji, Szwecji oraz Finlandii. W tych przypadkach źródłem niepokoju nie jest węgiel, tylko stan reaktorów atomowych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wszystkie te kraje borykały się z awariami reaktorów, które prowadziły do ich czasowego wyłączenia. Choć szczególnie Francji udało się w ostatnim czasie zwiększyć moc generowaną z atomu, to ENTSO-E przewiduje pojawienie się problemów ze stabilnością dostaw energii, szczególnie w styczniu i lutym 2023 r.