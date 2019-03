Opóźnienie brexitu. Berlin zadowolony

Premier Theresa May poinformowała, że rząd Wielkiej Brytanii złożył wniosek o wydłużenie procesu wyjścia z UE do 30 czerwca tego roku. Rząd Niemiec jest zadowolony z decyzji Londynu. To dobrze, że „mamy jasny wniosek Wielkiej Brytanii” – powiedział rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. – To podstawa, na którą może zareagować 27 państw UE – dodał odnosząc się do rozpoczynającego się w czwartek (21.03.2019) szczytu UE. Wniosek Londynu będzie „z pewnością intensywnie dyskutowany w Radzie Europejskiej” – stwierdził rzecznik niemieckiego rządu.

Problem z wyborami do PE

Z punktu widzenia Komisji Europejskiej Wielka Brytania musiałaby uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. To jedna z kwestii, która musi zostać poddana dyskusji – zaznaczył Seibert. May poprosiła o odroczenie brexitu, nie chce jednak, by Wielka Brytania brała udział w wyborach do europarlamentu.

Kanclerz Angela Merkel „do ostatniej minuty 29 marca” będzie się starać, aby Wielka Brytania nie opuściła UE bez porozumienia. Rząd Niemiec jest nadal przekonany, że „nieuregulowane wyjście z UE nie leżałoby w niczyim interesie”.

(dpa/dom)