ONZ: Ponad milion ofiar śmiertelnych koronawirusa

"To porażająca liczba", powiedział sekretarz generalny ONZ. "Mimo to nie możemy tracić z pola widzenia losów pojedynczych ludzi. Są nimi nasi ojcowie, matki, żony, mężowie, bracia, siostry, przyjaciele i koledzy", dodał.

António Guterres wezwał ludzi na całym świecie do przestrzegania nakazów higieny i zachowywania dystansu społecznego. "Możemy stawić czoło temu wyzwaniu", podkreślił. Aby tak się stało, konieczne jest, jego zdaniem, "odpowiedzialne przywództwo, nauka i międzynarodowa współpraca".

USA na czele listy ofiar

Z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland wynika, że od początku pandemii COVID-19 na świecie zmarło ponad milion osób wskutek zarażenia się wirusem SARS-CoV2. Ogólna liczba zarażeń przekroczyła 33,2 mln przypadków. Eksperci uważają jednak, że ta liczba jest zaniżona.

Agencja Reutera podaje, że każdego dnia ponad 5400 osób na świecie umiera w związku z koronawirusem. Oznacza to, że co 16 sekund gdzieś na świecie umiera przez to jeden człowiek. Około jednej piątej wszystkich przypadków śmiertelnych odnosi się do USA, gdzie do tej pory na koronawirusa zmarło już ponad 205 tys. osób. Na drugim miejscu na tej smutnej liście jest Brazylia z około 140 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa i Indie z ponad 95 tys. ofiar śmiertelnych.

Choć w USA zmarło na koronawirusa najwięcej osób, w porównaniu z liczbą mieszkańcow największe straty poniosły państwa europejskie. Uniwersytet Johna Hopkinsa podaje, że w USA na sto tysięcy mieszkańców na koronwirusa zmarły 63 osoby, ale w Hiszpanii już 67. W Niemczech ten wskaźnik wynosi obecnie 11 zmarłych na sto tysięcy mieszkańców.

Różnice w danych

Na stronie internetowej Uniwersytetu Johna Hopkinsa można znaleźć aktualizowane na bieżąco dane na temat liczby osób zarażonych koronawirusem, jak również obecnej liczby jego ofiar. Są one nieco wyższe niż oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W niektórych przypadkach jednak są także od nich niższe.

Zdaniem WHO pandemia koronawirusa do tej pory pociągnęła za sobą ponad 996 tys. ofiar śmiertelnych na świecie, a liczbę zarażeń nim WHO ocenia na niespełna 33 mln. osób. Z koronakryzysem boryka się obecnie ponad 210 państw na całym świecie.

(DW, DPA, RTR/jak)

