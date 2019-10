ONZ kończą się pieniądze

Narody Zjednoczone przechodzą właśnie „najgorszy kryzys finansowy od prawie dziesięciolecia“, powiedział w Nowym Jorku sekretarz generalny ONZ António Guterres. „Istnieje ryzyko, że w listopadzie nie będziemy mieli pieniędzy na pensje dla naszych pracowników”, dodał Guterres.

Jak poinformował, składki zapłaciło 129 z 193 państw członkowskich. Inne wezwał do zrobienia tego jak najszybciej.

„Bez kasy” - sekretarz generalny ONZ António Guterres

Zaciskanie pasa

Już od początku roku Narody Zjednoczone oszczędzały na wszystkim, co się dało. W przeciwnym wypadku debata generalna 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu br. nie mogłaby się odbyć. A jeżeli możliwie szybko nie wpłyną zaległe składki członkowskie, organizacja jest zmuszona do jeszcze większego zaciskania pasa – między innymi pracownicy ONZ znacznie musieliby ograniczyć wyjazdy, a konferencje i spotkania musiałyby zostać przełożone na inne terminy.

Budżet operacyjny ONZ na lata 2018-19 wynosi 5,6 mld dolarów. Największym płatnikiem są Stany Zjednoczone, których składka wynosi 22 proc. całego budżetu. Misje pokojowe ONZ są finansowane z odrębnego źródła.

USA są obecnie winne ONZ ponad miliard dolarów i 2,4 miliarda na misje pokojowe. Prezydent Donald Trump krytykuje, że jego kraj łoży na ONZ niewspółmiernie wysoką sumę i domaga się daleko idącej reformy finansowania Narodów Zjednoczonych.

