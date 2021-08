ONZ alarmuje. Afganistanowi grozi głód

Według najnowszych analiz już 14 mln mieszkańców Afganistanu jest na skraju głodu. „To co trzecia osoba. Dwa miliony dzieci są zagrożone niedożywieniem. Sytuacja jest katastrofalna” – ocenia Mary-Ellen McGroarty, dyrektorka oenzetowskiego Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie. Powodem niedostatku żywności są z jednej strony zmiany klimatyczne, a z drugiej konflikt z radykalnymi islamskimi talibami, tłumaczy McGroarty.

Dodatkowo do negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa dochodzi teraz druga ciężka susza w przeciągu trzech lat. Zbiory pszenicy spadły przez to o 40 proc., a jej ceny są już o 24 proc. powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Deficyt wody ma też bardzo negatywny wpływ na pogłowie bydła, wyjaśnia McGroarty.

Przez wkroczenie talibów wielu rolników nie mogło zebrać swoich plonów, część z nich uciekła, a wiele sadów zostało zniszczonych. Zniszczone mosty, wały i ulice dodatkowo utrudniają mieszkańcom dotarcie do żywności.

Chleb rozdawany na ulicach Kabulu. Maj 2020

Mimo przejęcia władzy przez talibów McGroarty i jej 480 współpracowników, 440 z nich to Afgańczycy, chcą pozostać w kraju. „Jesteśmy zdeterminowani, żeby zostać i udzielić najpotrzebniejszej pomocy humanitarnej", podkreśla McGroarty. Do końca roku chcą pomóc 9 mln Afgańczyków. Światowy Program Żywnościowy szacuje, że na ten projekt potrzebnych będzie około 200 mln dolarów (ok. 170 mln euro).

W nadchodzących miesiącach sytuacja może się pogorszyć. W Afganistanie zimy często są surowe. Śnieg może odciąć wiele regionów od świata. „Dlatego musimy dostarczyć zapasy żywności do tych regionów, zanim nadejdzie zima” - alarmuje McGroarty.

(AFP/moc)