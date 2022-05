ONZ: 100 milionów uchodźców na świecie

Po raz pierwszy ponad 100 milionów ludzi na świecie ucieka przed konfliktami, przemocą, łamaniem praw człowieka i prześladowaniami – podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych w Genewie. Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi nazwał tę liczbę „porażającą i jednocześnie alarmującą”. To „rekord, który nigdy nie powinien był zostać ustanowiony” – powiedział. „Powinien być sygnałem alarmowym”.

Wojna w Ukrainie i 14 milionów uchodźców

Według danych agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR) do końca 2021 roku liczba uchodźców na świecie wzrosła do 90 milionów, głównie z powodu nowych aktów przemocy lub trwających konfliktów w takich krajach, jak Etiopia, Burkina Faso, Mjanma, Nigeria, Afganistan i Demokratyczna Republika Konga. Ponadto rosyjska agresja zmusiła w tym roku do ucieczki osiem milionów osób przebywających w Ukrainie. Według oficjalnych danych kraj opuściło ponadto kolejnych sześć milionów osób.

53 miliony w granicach swoich krajów

Szef UNHRC Grandi pochwalił międzynarodową gotowość do pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom. Jednak aby ostatecznie odwrócić tendencję wzrostu liczby uchodźców, „istnieje tylko jedna odpowiedź: pokój i stabilność, tak aby niewinni ludzie nie byli zmuszani do wyboru między poważnym zagrożeniem we własnym kraju a niebezpieczną ucieczką i wygnaniem” – powiedział Grandi.

Liczba ponad 100 milionów uchodźców na całym świecie obejmuje uchodźców i osoby ubiegające się o azyl, a także 53,2 milionów osób, które z powodu konfliktów opuściły domy, ale przebywają w granicach swojego kraju. 16 czerwca UNHCR przedstawi swój roczny raport „Globalne trendy".

(DPA/dom)