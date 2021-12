Omikron a testy antygenowe. Amerykańska agencja ostrzega

Testy antygenowe prawdopodobnie nie wykryją zakażenia koronawirusem w wariancie omikron tak dobrze, jak w przypadku wcześniejszych wariantów – twierdzi amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA). „Wstępne dane sugerują, że testy antygenowe mogą wprawdzie wykrywać wariant omikron, ale mogą mieć niższą czułość” – poinformowała FDA. Czułość jest miarą tego, jak prawdopodobne jest, że test wykaże pozytywny wynik w przypadku istniejącej infekcji.

Nowe dane oparte są na wstępnych badaniach z wykorzystaniem żywych wirusów pochodzących od pacjentów. Wcześniej FDA badała testy z użyciem martwych wirusów i nie znalazła żadnych różnic pomiędzy różnymi wariantami koronawirusa. Nowe dane lepiej odzwierciedlają rzeczywistość, ale badania jeszcze trwają.

Stosować zgodnie z instrukcjami

FDA nadal jednak zaleca stosowanie testów antygenowych, ale należy postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami. Na przykład w przypadku niektórych szybkich testów antygenowych użytkownicy są instruowani, aby wykonać dwa testy w określonym odstępie czasu w celu potwierdzenia negatywnego wyniku.

Jeśli ktoś ma objawy zakażenia koronawirusem albo miał kontakt z chorą osobą, ale wynik szybskiego testu jest negatywny, zaleca się wykonanie testu PCR. Różnica między testami PCR a testami antygenowymi polega na tym, że te ostatnie reagują na fragmenty białek (proteiny) z otoczki wirusa. W wariancie omikron są one jednak zmutowane w wielu miejscach. Z kolei dokładniejsze testy PCR wykrywają materiał genetyczny wirusa.

Zaletą testów antygenowych jest jednak to, że mogą być stosowane w domu, dają wynik w ciągu kilku minut i są niedrogie, podczas gdy testy PCR trwają kilka godzin, a próbki muszą być badane w laboratorium. Oba rodzaje testów, wraz ze szczepieniami, są uważane za niezbędną część kompleksowej strategii powstrzymania pandemii.

WHO: ryzyko bardzo wysokie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadal klasyfikuje ryzyko stwarzane przez wariant omikron koronawirusa jako „bardzo wysokie”. „Wiarygodne dowody wskazują, że wariant omikron ma przewagę wzrostu nad wariantem delta z podwojeniem tempa wzrostu o dwa do trzech dni” – ostrzega WHO.

W wielu krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań. Jak podaje WHO, wzrost ten jest prawdopodobnie spowodowany połączeniem zmniejszającej się z czasem ochrony poprzez szczepienia lub przejście infekcji oraz zwiększonej zdolności przenoszenia się wariantu omikron.

(AFP/dom)

