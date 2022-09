Wielki plac budowy

To, co się mimo pandemicznej przerwy nie zmieniło, to fakt, że organizacja Oktoberfest jest ogromnym przedsięwzięciem. Na 34 hektarach powstaje 17 dużych hal o łącznej liczbie 120 tys. miejsc siedzących, a także 21 mniejszych namiotów festiwalowych. Ponadto 180 wystawców rozstawia tu swoje kramy.