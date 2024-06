„Okazja, by skorygować”. Prasa o zasiłku dla Ukraińców

Politycy współrządzącej w Niemczech FDP dołączyli do żądań opozycyjnych chadeków, by pozbawić mężczyzn z Ukrainy zasiłku obywatelskiego. Jest to odpowiednik zasiłku dla bezrobotnych i wynosi obecnie 563 euro miesięcznie dla singli i 506 euro dla osób w formalnym związku. Choć generalnie nie przysługuje on osobom ubiegającym się o azyl, to objęto nim uchodźców z Ukrainy. Komentatorzy popierają ten postulat.

„Niechlubny rekord”

„Nie ma wątpliwości: maltretowana Ukraina w swojej walce o przetrwanie zasługuje na każde wsparcie. Ale ani odważnym obrońcom, ani lokalnym podatnikom nie pomoże to, że zdolni do obrony i pracy Ukraińcy uciekają do Niemiec i ani nie bronią swojej ojczyzny, ani u nas nie podejmują pracy, bo wsparcie jest u nas wyższe od zarobków na rynku pracy” – pisze „Münchner Merkur”.

„Wskaźnik zatrudnienia 1,2 mln ukraińskich przybyszów utrzymuje się na poziomie 25 proc. To niechlubny rekord w Europie i wstyd dla naszego państwa, które ciągle mówi o imigracji zarobkowej, ale ze względu na swój wysoki poziom zasiłków zbyt często dostaje imigrację do systemu socjalnego. A to jest materiał wybuchowy dla debaty o pomocy dla Ukrainy, bo powoduje frustrację wśród pracowników, którzy swoimi podatkami utrzymują system” – ocenia gazeta z Monachium.

„Okazja, by skorygować sprawę”

„Jak zrozumiały był w lutym 2022, wkrótce po wybuchu wojny, impuls, by uchodźcom z Ukrainy zapewnić podstawowe bezpieczeństwo, tak teraz jest oczywiste, że w sposób niezamierzony wspiera to fałszywe zachęty i np. nie promuje podejmowania pracy; w innych państwach członkowskich UE wskaźnik zatrudnienia uchodźców Ukraińców jest wyższy niż u nas w kraju” – pisze „Neue Osnabrucker Zeitung” z Dolnej Saksonii.

„Gdyby kolejna wielka rosyjska ofensywa wywołala falę uchodźców albo Ukraina nie mogła się dłużej bronić, Ukraińcy będą nadal otrzymywać w UE bezproblemową ochronę poza procerurami azylowymi – także w Niemczech. Jest więc okazja, by skorygować sprawę z zasiłkiem obywatelskim” – czytamy.

SPD „zaniedbuje ciężko pracujących”

„Kwestią centralną wcale nie są pieniądze, które Niemcy by oszczędzili, gdyby całkowicie bezczynni mężczyźni i kobiety poszli do pracy. Ostrzejsza walka z uchylaniem się od podatków przez bogatych również może przynieść dochody. Chodzi o poczucie, że stara, czcigodna partia pracujących (SPD) w swojej trosce o beneficjentów świadczeń obywatelskich zaniedbuje ludność ciężko pracującą” – pisze „Mitteldeutsche Zeitung” z Halle w Saksonii-Anhalt.

„Scholz stwierdził w swoim pierwszym ekspose rządowym, że „wielu” ludzi zastanawia się, czy globalne zmiany wyjdą im osobiście na dobre. Jego odpowiedź brzmiała: wyjdą na dobre. Naprawdę? Jeśli nie nadejdzie restart, wielu ludzi raczej zada sobie pytanie, czy dla nich osobiście dużo lepsze nie byłyby nowe wybory” – czytamy.

