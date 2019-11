Ograniczenie prędkości. Czy Niemcy pójdą za przykładem Holandii?

Minister środowiska Svenja Schulze przyznała, że wprowadzenie limitów prędkości na niemieckich autostradach jest możliwe, zwłaszcza jeśli dotychczasowe działania na rzecz ochrony klimatu nie przynoszą dostatecznych efektów.

„SPD chciałoby wprowadzenia limitów prędkości również ze względów bezpieczeństwa” – powiedziała socjaldemokratka Schulze, ale - jak dodała - na razie nie jest to możliwe, ponieważ wewnątrz koalicji rządowej nie ma w tej kwestii jednomyślności.

W następnych latach trzeba będzie badać, czy emisja dwutlenku węgla za sprawą ruchu drogowego spada. „Dlatego nie sądzę, żeby to było ostatnie słowo w temacie limitów” – stwierdziła Schulze.

Pędzą bez ograniczeń

Holandia wprowadza ograniczenie szybkości do 100 km/h na wszystkich autostradach. Tymczasem w Niemczech zazwyczaj dyskutuje się o wprowadzeniu ograniczenia na poziomie 120 lub 130 km/h.

W związku z holenderskim limitem, niemieccy Zieloni skorzystali z okazji, by ponowić apel w sprawie wprowadzenie ograniczenia prędkości. „Niemcy są jedynym uprzemysłowionym krajem, w którym można pędzić bez ograniczeń” - powiedział szef klubu poselskiego Zielonych Anton Hofreiter w rozmowie z „Neue Osnabrücker Zeitung”.

Zieloni uważają, że to najwyższy czas, by szczególnie CDU i CSU przestały traktować brak ograniczeń na autostradach jako dogmat i wsparły ideę wprowadzenia limitu prędkości do 130 km/h. Zieloni już w połowie października zaproponowali wprowadzenie takiego ograniczenia od 1 stycznia 2020 roku. Inicjatywa jednak nie zyskała wymaganego poparcia w Bundestagu.

Uwaga kierowcy! Co kraj, to przepis

Holandia zmaga się z kryzysem

Dyskusja o wprowadzeniu ograniczeń na autostradach rozgorzała po tym, jak w środę (13.11.2019) premier Mark Rutte ogłosił, że od 2020 roku w Holandii będzie obowiązywał limit 100 km/h na wszystkich autostradach w kraju. Jak tłumaczył Rutte, to nadzwyczajne działanie, jakie rząd był zmuszony podjąć, w związku z przekraczaniem unijnych norm emisji związków azotu.

Ograniczenie prędkości nie będzie obowiązywało jedynie pomiędzy godziną 19:00 a 6:00.

W krajach Unii Europejskiej limity prędkości na autostradach wynoszą od 100 do 140 km/h.

rtr/ kam