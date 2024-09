Odwołane koncerty Taylor Swift. Zatrzymano 15-latka

Przy granicy z Polską, we Frankfurcie nad Odrą, policja zatrzymała 15-letniego Syryjczyka. Ma on mieć związek z planowanymi atakami na koncerty Taylor Swift w Wiedniu. I nie tylko.

W sierpniu, w Wiedniu, odwołano trzy koncerty piosenkarki Taylor Swift. Powodem było zagrożenie zamachem terrorystycznym. Według policji zatrzymany wówczas 19-latek miał planować ataki. Teraz we Frankfurcie nad Odrą aresztowano 15-latka, który rzekomo podżegał podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego w Wiedniu.

15-latek, którego mieszkanie we Frankfurcie nad Odrą zostało przeszukane w środę, według informacji portalu telewizji publicznej ARD, był celem organów bezpieczeństwa w związku ze śledztwem w sprawie planów ataku na koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Miał on być w kontakcie z 19-latkiem, uważanym za głównego podejrzanego. O sprawie jako pierwsza poinformowała gazeta „Bild”.

Radykalizacja w internecie

Jak podaje ARD, zatrzymanym we Frankfurcie nad Odrą jest 15-letni Syryjczyk, który chodził w tym mieście do szkoły. W momencie, gdy pojawił się na radarze organów bezpieczeństwa, miał 14 lat. Dotąd nie zdecydowano o jego areszcie.

Według informacji ARD austriackie władze odkryły podczas późniejszego dochodzenia, że 15-latek i 19-latek komunikowali się za pośrednictwem komunikatora internetowego. – W rzeczywistości 15-latek był najwyraźniej tym, który doprowadził 19-latka w Austrii do radykalizacji, który zachęcał go do przeprowadzenia ataków – powiedział ekspert ds. terroryzmu ARD Michael Götschenberg. Nadal jednak nie jest jasne czy obie osoby omawiały konkretnie plany ataku na koncerty.

Według Götschenberga obaj mężczyźni spotkali się na „odpowiednim forum radykalnych islamistów”. Podczas rozmowy w cztery oczy wymieniali się informacjami, co doprowadziło do ich dalszej radykalizacji.

Jak dowiedziała się berlińsko-brandenburska stacja rbb, obecnie postępowanie jest prowadzone przeciwko oskarżonemu pod zarzutem promowania organizacji terrorystycznej za granicą. Poinformowała o tym Ines Peterson, rzeczniczka Federalnej Prokuratury Generalnej.

Atak na polsko-niemiecką paradę równości?

Zatrzymanie ma też związek z rzekomo istniejącymi planami ataku na „wydarzenie z udziałem osób homoseksualnych”. Według Götschenberga fakt, że coroczna parada środowisk LGBT, PRIDE, odbędzie się w przyszłym tygodniu we Frankfurcie nad Odrą, był argumentem dla policji, aby „na razie wycofać 15-latka z obiegu” – dodaje ekspert.

Uczestnicy polsko-niemieckiej parady Pride maszerują we Frankfurcie nad Odrą, rok 2021 Zdjęcie: picture alliance/dpa

Jak informuje rbb, organizatorzy frankfurckiego wydarzenia „są zaszokowani”. Sprawa doprowadziła do przeglądu standardów bezpieczeństwa imprezy, odbywającej się od pięciu lat jako polsko-niemiecka parada PRIDE we Frankfurcie i Słubicach. Trwają rozmowy z policją, która zwiększy swoją obecność na tegorocznym wydarzeniu. Zaplanowano je na 14 września.

(rbb, DPA/stef)

