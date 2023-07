Odejście giganta. „Nie chciał być celebrytą”

Milan Kundera urodził się 1 kwietnia, nie powinno zatem dziwić, że jego pierwsza powieść nosi tytuł „Żart”. Na świat przyszedł w 1929 roku, żył więc 94 lata. Połowę życia, bez jednego roku, spędził w Czechosłowacji, resztę we Francji. Gdy wydał tam w 1979 roku „Księgę śmiechu i zapomnienia”, władze komunistycznej Czechosłowacji pozbawiły go obywatelstwa. Po „aksamitnej rewolucji” nie powrócił do ojczyzny, ale kilka raz ją odwiedził. Zazwyczaj jeździł do rodzinnego Brna, zawsze całkiem prywatnie, bez rozgłosu. Po raz ostatni był tam podobno w 2000 roku.

„Żart” rzeczywiście zaczyna się od żartu. Student Ludwik zamierza spędzić dwa tygodnie w Pradze i chciałby w tym czasie doprowadzić swój romans – cytuję – „do bardziej konkretnego finału”. Ale dziewczyna nad chwile z nim przedkłada szkolenie partyjne na zamku w Środkowych Czechach. A stamtąd przysyła mu list, jak tu jest cudownie i jaki „zdrowy duch” panuje. On ją rozumie, bo sam jest wierzącym komunistą, ale jednocześnie jest na nią zły. Wysyła jej więc widokówkę z kilkoma zdaniami, które mają „Małgorzatę zranić, zaszokować i zbić z tropu”. Pisze: „Optymizm to opium ludzkości! Zdrowy duch zalatuje głupotą! Niech żyje Trocki! Ludwik”. Pocztówka trafia w partyjne ręce, Ludwik wylatuje ze studiów, dostaje wezwanie do wojska, ląduje w kopalni węgla…

Milan Kundera Zdjęcie: efe/epa/picture alliance

DW: Alku, czy Kundera w jakimś sensie wywróżył sobie przyszłość? Ponad 40 lat później w najprawdziwszym realu uderzyła go sprawa rzekomego donosu, z powodu którego człowiek, na którego miał donieść, trafił na 14 lat za kraty. Kundera zaprzeczał, w donos nie wierzył Havel, ale w oczach części jego rodaków na jego życiorysie pojawiła się poważna rysa. 11 lat później niejaki Jan Novák napisał grubą biografię pisarza, w której nazwał go manipulatorem i oskarżył o kłamstwa. Jak to było naprawdę?

Aleksander Kaczorowski*: Milan Kundera opisał historię, która jemu samemu się przydarzyła. W 1949 roku, w korespondencji z kolegą, obaj kpili ze szkoleń partyjnych prowadzonych przez Jirziego Hendrycha, czołowego ideologa partii komunistycznej, późniejszego bliskiego doradcę jej I sekretarza i prezydenta kraju Antonina Novotnego. Gdy ich listy dostały się w niepowołane ręce, zostali usunięci ze studiów i z partii. Kundera powrócił do partii w 1956 roku, ale w 1970 roku, czyli już po Praskiej Wiośnie, został z niej ponownie usunięty. Nie wykazał się więc żadnymi zdolnościami profetycznymi, a jedynie opisał zdarzenie, które mu się zdarzyło, oczywiście parafrazując je na potrzeby powieści.

A ten donos?

– Na zarzuty opublikowane przez tygodnik „Respekt” w 2008 roku, a potem rozwinięte w biografii autorstwa Jana Nováka z 2020 roku, nie przedstawiono cienia dowodu. Wszystko opierało się na jednej policyjnej notatce z 1950 roku. Co więcej, już po publikacji z 2008 roku odezwali się ludzie, którzy wówczas byli studentami czy też asystentami na Uniwersytecie Karola. Zwłaszcza zeznanie jednego z nich oczyściło Kunderę. Pisarz sam temu oczywiście zaprzeczył, a w jego obronie stanął nie tylko Havel, o którym wspomniałeś, ale i wielu innych. List otwarty w jego obronie podpisali tak znani pisarze, jak Salman Rushdie, Philip Roth, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes czy Orhan Pamuk.

Ale na przykład Jirzí Stránský, były szef czeskiego PEN-Clubu, zarzucił Kunderze, że nie rozprawił się ze swoją komunistyczną przeszłością. „Nic więcej i nic mniej” – powiedział.

– Kundera bardzo starał się oddzielić swoją biografię od twórczości, ale właśnie w swoich książkach rozliczał się ze swoją wiarą w komunizm. Uważał, że w odniesieniu do życia prywatnego ma prawo do całkowitej dyskrecji. Uważał, że wszystko, co ma do powiedzenia, jest w jego książkach, i dlatego 40 lat temu przestał udzielać wywiadów. Zrobił jedynie kilka wyjątków, na przykład w 1995 roku zgodził się na rozmowę z Czeskim Radiem w związku z przyznaniem mu przez Václava Havla Medalu Za Zasługi. Po prostu nie chciał być celebrytą. Moim zdaniem chciał mieć święty spokój, by pracować nad książkami i ich tłumaczeniami.

Czytaliśmy z zapartym tchem „Żart”, a zwłaszcza „Nieznośną lekkość bytu”. Dziś, kiedy umarł, można chyba zapytać, jakie miejsce zajął w czeskiej literaturze. Nie brak w niej przecież znakomitych nazwisk, by wspomnieć choćby tych, którymi sam się zająłeś, jak Hrabal, Havel czy Ota Pavel. Albo noblista Seifert.

– Kundera jest niewątpliwie najsłynniejszym pisarzem czeskim XX wieku, a także najpoczytniejszym pisarzem czeskim w ogóle. Pod względem liczby tłumaczeń, to prawdopodobnie tylko Jaroslav Haszek z „Przygodami dobrego wojaka Szwejka” mógłby się z nim równać. Książki Milana Kundery przełożono na 54 języki, w sumie jest to kilka tysięcy wydań. Jako autor jest z pewnością w świecie bardziej rozpoznawalny niż Bohumil Hrabal, czy Václav Havel, który jest bardziej kojarzony jako polityk. A o Jaroslavie Seifercie wiedzą tak naprawdę tylko nieliczni.

Między Kunderą a jego rodakami panowała swoista hassliebe, nienawiść i miłość zarazem. Czesi byli z niego dumni, a zarazem nie mogli mu wybaczyć, że do nich nie wrócił. A on zakazywał publikowania w Czechach swoich książek. Jak to wytłumaczysz?

– Kundera wyjechał prawie pół wieku temu z kraju, który był komunistyczną dyktaturą. Został pozbawiony obywatelstwa, stał się „autorem w likwidacji”, jak mówił Hrabal, czyli nie mógł opublikować w swoim kraju ani słowa pod własnym nazwiskiem. Myślę, że jeśli chodzi o stosunek jego do Czechów i Czechów do niego, to narosło tu wiele nieporozumień. Francja stała się jego nowym domem, drugą ojczyzną. To nie znaczy, że zerwał stosunki z Czechami. Przecież odwiedzał swoje Brno, gdzie do dzisiaj mieszkają jego przyjaciele.

We Francji, w latach 80. i 90., Kundera skoncentrował się przede wszystkim na swojej twórczości. Napisał dwie książki: „Księgę śmiechu i zapomnienia” i „Nieznośną lekkość bytu”, które uczyniły go jednym z najsłynniejszych pisarzy na świecie, zwłaszcza ta druga. Potem zaczął pisać po francusku. Nie miał czasu na tłumaczenie tych książek na czeski, ani na opracowywanie tych, które się ukazały w wydawnictwach emigracyjnych, a jednocześnie nie chciał, żeby to robił ktokolwiek za niego. W końcu jednak to zrobił, z wyjątkiem dwóch ostatnich powieści.

Kundera był znany ze perfekcjonizmu wobec własnej twórczości i przekładów. Wiadomo, że z tłumaczami potrafił się spierać o najdrobniejsze szczegóły.

Podobno liczył akapity i słowa w tytułach.

– Tak. Kiedyś zapytał polskiego tłumacza, czy też wydawcę jego książki „Życie jest gdzie indziej”, dlaczego po polsku muszą być cztery słowa, bo czesku są trzy: „Život je jinde”.

Według „Nieznośnej lekkości bytu” powstał znakomity – moim zdaniem – film Philipa Kaufmanna z Juliet Binoche w jednej z głównych ról, a także wybitnym czeskim aktorem Pavlem Landovskim i Danielem Olbrychskim. Kunderze ta ekranizacja nie przypadła jednak do gustu i już nie zgodził się na żadną więcej. Dlaczego?

– Z tego, co wiem, najbardziej go oburzyło, że w przeciwieństwie do książki film ma porządek linearny, czyli historia dwojga głównych bohaterów rozwija się od początku do końca. W książce zaś poznajemy ją właściwie już w pierwszym rozdziale, w kolejnych zaś pojawiają się retrospekcje. Kundera podobno wyobrażał sobie, że scenariusz powinien oddawać konstrukcję powieści. I kiedy zobaczył finalne dzieło, które jest piękną love story w stylu Hollywood, poczuł się oszukany. Bo jeśli chodzi o grę aktorów, to na pewno nie miał się czego czepiać. Obsada była przecież znakomita.

Uczestniczyłeś niedawno w przekazaniu archiwum Milana Kundery Bibliotece Morawskiej w Brnie.

– To było 1 kwietnia, w dniu jego urodzin. Decyzję podjął wprawdzie już w 2020 roku, ale potem była pandemia, która pokrzyżowała te plany.

I co Czesi, a może powinienem powiedzieć Morawiacy, chcieli od Ciebie usłyszeć?

– Mówiłem tam przede wszystkim o miejscu Kundery w historii Europy Środkowej i jego znaczeniu dla jej przyszłości i dla nas, jej mieszkańców. Przypomniałem ogromny wydźwięk jego eseju „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej” z 1983 roku, za sprawą którego los Czech, Polski, Słowacji i Węgier stał się częścią losu europejskiego, tak jak był on wówczas dyskutowany, w czasach, kiedy wydawało się jeszcze, że „żelazna kurtyna” trzyma się mocno, a podział na Wschód i Zachód jest wieczny i nieodwracalny.

Milan Kundera w 1968 Zdjęcie: Pavel Vacha/CTK/dpa/picture alliance

Ale historia zrobiła nam niespodziankę, urwała się z łańcucha, raptownie przyspieszyła i w 1989 roku to, co przedtem wydawało się kompletnie nieprawdopodobne, stało się rzeczywistością. A tekst Kundery odegrał w tym ogromną rolę, bo stworzył ramy pojęciowe, dzięki którym zarówno my w Europie Środkowej, jak i sympatyzujący z nami ludzie z Zachodu, mogliśmy przekonująco mówić, dlaczego ten podział świata jest niesprawiedliwy i dlaczego należałoby odwrócić skutki Jałty.

Wolą Kundery było, żeby jego biblioteka znalazła się w jego rodzinnym Brnie. Ma stać się taką instytucją, jak Biblioteka Václava Havla w Pradze. Z jednej strony ma umożliwiać badania literaturoznawcom, z drugiej zaś ma być miejscem debaty nie tylko naukowej, ale publicznej z udziałem gości z zagranicy.

Właściwie już odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie: jakie znaczenie Kundera ma dla innych, czego mogą się od niego dowiedzieć na przykład Polacy? Chciałbyś coś dorzucić?

– Przede wszystkim to, że Kundera oberwałby mi uszy, gdyby przeczytał, co o nim do tej pory powiedziałem, ponieważ mówiłem o nim przede wszystkim w kontekście polityki i historii, a przecież on był w pierwszym rzędzie wybitnym artystą, niezwykłym pisarzem i wielkim innowatorem formy powieściowej, a także może jeszcze wybitniejszym eseistą. Po prostu wielkim człowiekiem, jednym z gigantów czeskiej literatury XX wieku. Nie może go zabraknąć w żadnej historii literatury, światowej nawet.

Ale, co najważniejsze, po jego książki można sięgać zupełnie bezinteresownie. Są pisarze, po dzieła których sięga się z obowiązku, albo żeby się dowiedzieć czegoś o jakiejś epoce. Natomiast on jest pisarzem uniwersalnym. Jego książki mogą być one czytane przez każdego. To jeden z nielicznych pisarzy współczesnych, który jest czytany wszędzie. W Europie, w USA, ale także w Chinach, Indiach czy Afryce. Na całym świecie po prostu. To jest wyjątkowa umiejętność i myślę, że w tym sensie był najwybitniejszy pisarzem czeskim.

Rozmawiał Aureliusz M. Pędziwol

* Bohemista Aleksander Kaczorowski (rocznik 1969) jest tłumaczem książek czeskich pisarzy Bohumila Hrabala, Josefa Szkvoreckiego i Egona Bondego, a także autorem szeregu książek o Czechach jako kraju, jak „Praski elementarz” i „Czechy. To nevymyslíš”, czy o Czechach jako ludziach, jak „Havel. Zemsta bezsilnych”, „Hrabal. Słodka apokalipsa” i „Ota Pavel: pod powierzchnią”.