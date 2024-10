Odbudowa Ukrainy. Niemieckie firmy słabo sobie radzą

Chociaż niemieckie wsparcie dla Ukrainy jest jednym z największych, to firmy z Niemiec rzadko są uwzględniane przy przetargach na realizowane w Ukrainie przedsięwzięcia – to wniosek z opublikowanej dziś (1.10.2024) ankiety Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki. Stowarzyszenie to reprezentuje interesy niemieckich firm, zaangażowanych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestnicy badania uważają, że problemem jest to, iż niemieckie wsparcie nie jest powiązane z warunkiem, by oferenci z Niemiec także uczestniczyli w projektach.

Według Komisji Wschodniej w rezultacie zamówienia trafiają często do dostawców tureckich albo chińskich, ponieważ zazwyczaj wygrywa najtańsza, a nie najlepsza jakościowo oferta. Generalnie niemieckie firmy z pewnym dystansem pochodzą do zaangażowania w Ukrainie, nawet pomimo wzrostu ukraińskiej gospodarki, a także znacznego wzrostu niemiecko-ukraińskiej wymiany handlowej. Komisja wschodnia zwraca uwagę, że pomimo wojny w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzrasta liczba podróży służbowych przedstawicieli niemieckich firm do Ukrainy, zwłaszcza do Kijowa lub zachodniego regionu wokół Lwowa.

Sektory, w których komisja dostrzega największy potencjał dla przedsiębiorstw z Niemiec to budownictwo, przemysł zbrojeniowy, rolnictwo branża IT oraz energia odnawialna.

Brak zabezpieczenia inwestycji

Wśród głównych przeszkód dla działalności gospodarczej w Ukrainie nadal są – w ocenie samych firm – niepewność co do ochrony ubezpieczeniowej podczas podróży osobistych i brak możliwości finansowania projektów inwestycyjnych. „Ze względu na negatywną ocenę Ukrainy przez międzynarodowe agencje ratingowe w wyniku sytuacji wojennej, prywatnym instytucjom finansowym nadal bardzo trudno jest zapewnić finansowanie projektów” – zauważył Michael Harms, dyrektor zarządzający Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki.

To też powód, dla którego dotychczasowe wysiłki niemieckiego rządu na rzecz zabezpieczenia inwestycji nie przyniosły jak na razie wielkiego sukcesu. Wciąż nie utworzono ukraińskiego banku odbudowy, który byłby wzorowany na niemieckim banku KfW. Według Komisji Wschodniej aktywne są niemal tylko firmy, które są w stanie finansować projekty z kapitału własnego lub pasują do schematu jednego z międzynarodowych banków rozwoju.

Pomimo zorganizowanej w Berlinie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy i obietnicy poprawy warunków dla działalności gospodarczej w tym kraju, tylko 15 z 68 ankietowanych firm stwierdziło, że klimat inwestycyjny w Ukrainie zauważalnie poprawił się od początku 2024 roku. Wskazano z kolei na widoczny postęp w zakresie w walki z korupcją.

(RTR/ widz)