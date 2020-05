Od dziś otwarte hotele w kilku landach. Nie bez ograniczeń

Pandemia koronawirusa wymusiła na branży turystycznej przerwę, ale teraz, choć na razie małymi krokami, hotele i inne miejsca noclegowe wznawiają działanie. W poniedziałek (25.05.2020) zostanie zniesiony zakaz wjazdu do Meklemburgii- Pomorza Przedniego, a hotele w Berlinie, Brandenburgii i Dolnej Saksonii znów zaczną przyjmować gości. Wcześniej w Brandenburgii czy Dolnej Saksonii można było wynająć na wypoczynek mieszkanie.

Zarezerwowany nocleg warunkiem do podróżowania

Po zamknięciu miejsc noclegowych w połowie marca, mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego mogli korzystać z usług turystycznych już w ubiegłym tygodniu. Teraz mile widziani są tu także goście z innych landów, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejsze jest to, by mieć rezerwację dokonaną w hotelu, pensjonacie lub na kempingu.

Dla turystów, którzy chcieliby podróżować bez noclegu, granice landu pozostaną na razie zamknięte. Takie regulacje spotkały się również z krytyką. – Kto ma to kontrolować, kto jest w stanie to robić? – skomentował decyzję Christian Schumacher, krajowy przewodniczący związku zawodowego policji, nawiązując do trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się policjanci, konfrontowani z dużą liczbą decyzji, które zostały wydane w ostatnich tygodniach.

Również w Berlinie i Brandenburgii można znów zarezerwować noclegi w hotelach i mieszkaniach. Hotele będą otwarte też w Dolnej Saksonii, z zastrzeżeniem jednak, że będą mogły być obłożone jedynie w 60 procentach.

Cierpliwość wskazana

W innych miejscach w Niemczech turyści i właściciele miejsc noclegowych będą jeszcze musieli uzbroić się w cierpliwość. Saksonia-Anhalt prawdopodobnie będzie mogła przyjmować turystów z innych landów od 28 maja. W Badenii-Wirtembergii z usług hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych będzie można korzystać prawdopodobnie od 29 maja,

Ministerstwo gospodarki tego landu poinformowało, że w sprawie różnych rodzajów zakwaterowania, takich jak mieszkania, kempingi oraz miejsca postojowe dla przyczep kempingowych opracowano i wydano specjalne rozporządzenie.

– Otwarcie hoteli, mieszkań na wynajem i kempingów to kolejny ważny krok w stronę ożywienia społecznego i gospodarczego życia w Badenii-Wirtembergii – powiedziała minister gospodarki tego landu Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

W Bawarii z usług restauracji będzie można korzystać nie tylko na zewnątrz, ale i w środku

W Bawarii miejsca noclegowe będą otwarte dopiero od 30 maja. Złagodzenia ograniczeń będą teraz dotyczyłybranży gastronomicznej – po tym jak otwarte zostały restauracje ogródkowe, będzie z nich można korzystać także w środku.

Minimalny kontakt gości z personelem

Zasady dotyczące zachowania odpowiedniej odległości, a także przestrzegania zasad higieny obowiązywać będą również w hotelach. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy w wielu miejscach chociażby personelu. W Brandenburgii natomiast wydano jedynie takie zalecenie. Podczas zameldowania i odmeldowywania się w hotelach kontakt gości z personelem ma zostać ograniczony do minimum. Odpowiedzialni za miejsca noclegowe będą zobowiązani do częstego przedkładania założeń dotyczących higieny i ochrony.

DPA/ gwo

