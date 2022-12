Szwecja: pozdrowienia od Kaczora Donalda

Każdego roku 24 grudnia o godz. 15.00 szwedzkie rodziny oglądają specjalny program Walta Disneya z 1958 r. "Kaczor Donald i przyjaciele życzą ci wesołych świąt". Według szwedzkiej gazety "The Local" w 2020 r. ponad 4,5 mln osób - prawie połowa szwedzkiej populacji - oglądało godzinny program. Czyni go to najczęściej oglądanym programem telewizyjnym w historii Szwecji.