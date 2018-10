Od 2008 roku Bundeswehra wyrzuciła 200 prawicowych ekstremistów

Tak wynika z danych niemieckiego ministerstwa obrony, które opublikowała we wtorek gazeta „Rheinische Post”. Jak czytamy, w ciągu ostatnich dziesięciu lat w szeregach niemieckiej armii stwierdzono obecność 199 prawicowych radykałów. Zdecydowana większość została wydalona z wojska. Jedynie w przypadku pięciu osób postępowania jeszcze trwają. Gazeta podaje, że 170 osób trafiło w szeregi armii jeszcze w czasach obowiązkowego poboru.

W reakcji na incydenty z udziałem żołnierzy o skrajnie prawicowym nastawieniu, ministerstwo obrony Niemiec zaangażowało w ubiegłym roku kontrwywiad wojskowy (MAD) do kontrolowania kandydatów do służby. Od tego momentu przeprowadzono prawie 16 tys. postępowań sprawdzających. Jak podało ministerstwo, stwierdzono przy tym „liczne przypadki” postaw ekstremistycznych uniemożliwiających przyjęcie kandydatów do służby. – W Bundeswehrze nie ma miejsca na ekstremizm, nie ważne, czy chodzi o ekstremizm lewicowy, prawicowy czy islamski – powiedział rzecznik resortu.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku kontrwywiad MAD zajmował się 151 przypadkami podejrzeń o prawicowy ekstremizm w niemieckiej armii. Ale tylko w dwóch przypadkach podejrzenia faktycznie się potwierdziły.

(Rp-online/szym)