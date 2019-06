Ochrona polityków. "Pogróżek zbyt wiele, by wszystkich chronić"

Wiadomość o rzekomo motywowanym prawicowym ekstremizmem zabójstwie przewodniczącego rejencji (okręgu administracyjnego) Kassel Waltera Lübckego

wstrząsnęła społeczeństwem RFN.

Polityka CDU Andreasa Hollsteina poruszyła jeszcze bardziej niż innych. Przed dwoma laty rzucił się na niego mężczyzna z nożem krzycząc: „Zadźgam cie! Ja tu umieram z pragnienia, a ty sprowadzasz 200 cudzoziemców do miasta!”.

Andreas Hollstein, burmistrz miasta Altena w Sauerlandzie doznał kłutych ran szyi, ale uszedł z życiem.

– Pomyślałem o rodzinie pana Lübkego, ponieważ wiem, jakie to jest uczucie i co dzieje się z rodziną, kiedy ktoś dostaje pogróżki – powiedział polityk CDU w rozmowie z agencją DPA. – Poczułem wielką wdzięczność, że w ogóle przeżyłem.

Walter Lübcke został rzekomo zastrzelony przez prawicowego ekstremistę

Chciał zabić Merkel

Burmistrzyni Kolonii Henriette Reker w roku 2018 z ledwością przeżyła zamach, w którym prawicowy ekstremista rzucił się także na nią z nożem. Zamachowiec powiedział potem przed sądem, że właściwie na celowniku miał Angelę Merkel, ale ponieważ jest ona zbyt dobrze chroniona, zdecydował się na Reker, która jest równie przyjazna wobec uchodźców.

Osobistą ochronę w pierwszym rzędzie dostają najwyżsi reprezentanci państwa, ale nie politycy z drugiego czy trzeciego szeregu. Politycy komunalni w wyjątkowych tylko przypadkach i tylko czasowo otrzymują ochronę policji.

– De facto jest to nie do zrobienia – przyznaje komisarz policji, który chce zachować anonimowość, i który sam należał swego czasu do ochrony jednego z ministrów federalnych. Nie ma tylu ludzi do ochrony i jest zbyt wielu polityków, którzy otrzymują pogróżki – przede wszystkim od czasu wzmożonego napływu uchodźców w 2015 r.

Jak podaje Federalny Urząd Kryminalny w ubiegłym roku policja zarejestrowała 1256 czynów karnych przeciwko osobom piastującym urzędy czy polityczne mandaty, w tym 43 akty przemocy.

517 tych czynów było motywowanych skrajnie prawicową ideologią, 222 lewicową. Jak zaznacza się, w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba czynów karalnych wobec funkcjonariuszy partii AfD. Wciąż niewyjaśniony jest np. atak na polityka AfD Franka Magnitza na początku bieżącego roku.

Niektórzy wycofują się

W niereprezentatywnym sondażu rozgłośni WDR w roku 2017, ponad 100 burmistrzów, starostów i posłów do Landtagu i Bundestagu z Nadrenii Północnej-Westfalii potwierdzało, że doświadczyli już wrogości, a niektórzy z nich otrzymali pogróżki śmierci.

Dla niektórych staje się to takim obciążeniem, że rezygnują z dalszego politycznego zaangażowania. I tak np. w roku 2016 przewodniczący SPD w Bocholt Thomas Purwin ustąpił ze stanowiska po tym, jak śmiercią grożono także jego córce i partnerce.

Kiedy policja przekonana jest o tym, że komuś grozi coraz większe niebezpieczeństwo, może daną osobę na jakiś czas otoczyć specjalną ochroną. Nie oznacza to jednak, że ktoś potem, tak jak np. kanclerz Merkel ciągle otoczony jest ochroniarzami.

Taka ochrona ma dużo mniejszy wymiar: kiedy np. telewizyjny satyryk Jan Boehmermann, w roku 2016, po opublikowaniu pamfletu przeciwko tureckiemu prezydentowi Erdoganowi po pogróżkach otrzymał ochronę policji, przez kilka dni przed jego domem tylko stał radiowóz. Najczęściej politycy otrzymują ochronę w szczególnych sytuacjach, które kwalifikowane są jako potencjalnie niebezpieczne.

Zagorzała nienawiść

Walter Lübke zastrzelony został jednak w swoim prywatnym domu, wieczorem na tarasie.

Burmistrz Alteny Hollstein ma zrozumienia dla faktu, że osobistą ochronę otrzymują tylko politycy zajmujący najwyższe stanowiska.

– Musimy jednak częściej o tym mówić – zaznacza, opowiadając o dość szczególnym wieczorze w Hamburgu. Aktorzy Iris Berben i Dietmaer Baer, przed publicznością, czytali pełne nienawiści mejle, jakie otrzymał on sam, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, szefowa MON Ursula von der Leyen i polityk Zielonych Cem Oezdemir. Publiczność na sali była wyraźnie poruszona.

Politycy życzyliby sobie także surowszych kar za ubliżanie czy ataki np. na pracowników administracji, funkcjonariuszy policji czy pracowników służb.

Andreas Hollstein do dziś na ulicy spotyka człowieka, który targał się na jego życie – mężczyzna ten dostał tylko karę w zawieszeniu.

Nieustraszona

Uprawianie polityki komunalnej wymaga dużej odwagi. Przykładem tego jest kolońska burmistrz Reker, która do dziś dzień nie unika kontaktów z ludźmi i nie boi się spotkań w tłumie. Zamachowiec, który ją zaatakował, zbliżył się do niej, kiedy w trakcie kampanii wyborczej rozdawała ludziom róże.

Jak przyznaje kolońska polityk, także jeszcze przez długi czas potem męczyły ją nocne koszmary. Lecz za dnia stara się rozpędzić przykre myśli, uzmysławiają sobie, że zamachy w Niemczech wciąż są stosunkowo rzadkie i że coś takiego nie może przytrafić dię jej dwukrotnie.

– Ludzie, którzy zagrażają naszemu otwartemu, wolnemu społeczeństwu muszą wiedzieć, że nie ustąpimy ani o centymetr – mówi 62- letnia bezpartyjna polityk w rozmowie z DPA. – To zawsze było moją motywacja i dziś jest tym bardziej aktualne.



dpa/ma