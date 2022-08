Ochrona mórz i oceanów na świecie wciąż kwestią sporną

Organizacje ekologiczne ostro skrytykowały fiasko negocjacji w sprawie porozumienia o ochronie mórz i oceanów. „To oburzające i smutne”, że ONZ nie osiągnęło porozumienia - oświadczył Greenpeace. Cel wielu państw, jakim jest objęcie ochroną co najmniej 30 procent otwartych wód oceanicznych, staje się obecnie trudniejszy do osiągnięcia.

Także organizacja World Wide Fund for Nature (WWF) jest rozczarowana wynikiem negocjacji. Jak powiedziała ekspertka WWF Karoline Schacht, stan oceanów będzie się nadal pogarszał. Aby doszło do podpisania porozumienia, szefowie państw i rządów pństw uczestniczących w projekcie muszą włożyć weń więcej pracy. Jest to „niezbędne dla ratowania oceanów i tym samym dla naszego dobra dobra” - podkreśliła Schacht.

Zasoby genetyczne

Dwutygodniowe negocjacje państw członkowskich ONZ zakończyły się w piątek 26 sierpnia w Nowym Jorku. Przewodnicząca konferencji Rena Lee mówiła o „znakomitych postępach”. Jednak, jak podkreśliła „potrzeba jeszcze trochę czasu, aby dotrzeć do mety”.

Dwie trzecie powierzchni Ziemi pokryte jest wodą - widziane z Międzynarodowej stacji kosmicznej ISS

Rozmowy mają zostać wznowione w późniejszym terminie, ale nie został on jeszcze ustalony. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła dotąd już cztery próby osiągnięcia porozumienia w sprawie ochrony otwartych mórz i oceanów. Wszystkie zakończyły się niepowodzeniem.

Jedną z najbardziej konfliktowych kwestii jest podział zysków z zasobów genetycznych znajdujących się na wodach międzynarodowych. Bowiem przemysł farmaceutyczny ma nadzieję dokonać tu odkryć. Na kosztowne poszukiwania mogą sobie pozwolić jedynie wielkie międzynarodowe korporacje lub zamożne kraje. Tymczasem te uboższe nie chcą zostać wykluczone z potencjalnych zysków. Uzasadniają, że bogactwo mórz jest własnością wszystkich.

Tylko jeden procent pod ochroną

Obszary pełnomorskie stanowią tylko 60 procent światowych mórz i oceanów, które nie są objęte wyłączną strefą ekonomiczną danego państwa, ponieważ znajdują się dalej niż 370 km od linii brzegowej. Obecnie tylko jeden procent obszarów pełnomorskich jest chroniony przez umowy międzynarodowe. W obliczu zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia, zanieczyszczeń i masowego odławiania ryb organizacje ekologiczne apelują o rozszerzenie ochrony. Oceany produkują połowę tlenu w atmosferze ziemskiej i pochłaniają znaczną część dwutlenku węgla emitowanego w wyniku działań człowieka.

(DW/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>