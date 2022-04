WIDEO DNIA

Ochotnik z Nowego Jorku chce pomóc w obronie Ukrainy

W przekazach wideo ukraiński prezydent zwracał się do obywateli obcych państw i wzywał chętnych do walki w obronie Ukrainy. Amerykanin Andrew Bennet postanowił dołączyć do legionu międzynarodowego. Spotykamy go w czasie przygotowań do wyjazdu.