Obowiązkowe szczepienia. Nadal brak jednomyślności

Przewodniczący Federalnego Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (KBV) Andreas Gassen nadal odrzuca powszechny obowiązek szczepień. Jak powiedział dziennikowi „Rheinische Post”, owszem szczepienia są „najskuteczniejszym instrumentem w walce z wirusem, jednak nie ma „zbyt dobrego zdania” o obowiązkowych szczepieniach. Gassen uważa, że zbyt wiele jest przeszkód organizacyjnych, aby można było rozpocząć ten projekt. Chodzi chociażby o ewentualny rejestr szczepień. „Kto miałby go opracować przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych i gdzie miałoby to być przechowywane?” - zastanawia się Gassen. I dodaje: „Do czasu, gdy to wszystko opracujemy, zagrożenie ze strony koronawirusa prawdopodobnie się skończy”.

Malejąca skuteczność szczepionki

Innym problemem jest malejąca skuteczność szczepionki. „Nie można na siłę narzucić ludziom obowiązku szczepień, a potem stwierdzić, że efekt szczepionki utrzymuje się tylko przez kilka miesięcy” – powiedział przewodniczący KBV. Ponadto, obowiązkowe szczepienia „ostatecznie wcale nie doprowadziłyby do istotnego wzrostu wskaźnika szczepień w porównaniu z intensywną kampanią szczepienną, której towarzyszyłyby takie środki, jak zasada 2G”.

W podobnym tonie wypowiedział się także Thomas Preis, szef Związku Aptekarzy Nadrenii Północnej. „Tak długo, jak szczepionka nie chroni przed infekcją przez wystarczająco długi czas, obowiązkowe szczepienia nie mają sensu. A kontrola dalszych koniecznych szczepień uzupełniających stanowiłaby duże obciążenie dla państwa i obywateli” - powiedział Preis „Rheinische Post”.

„Obowiązkowe szczepienia od zaraz”

Innego zdania jest Thomas Fischbach, prezes Stowarzyszenia Zawodowego Lekarzy Pediatrów i Młodzieży (BVKJ). Jak powiedział „Osnabrücker Zeitung”, jest on „za powszechnym obowiązkiem szczepień i to natychmiast”. Fischbach uważa, że politycy zbyt długo unikali tej kwestii, a teraz chcą ją odsunąć na dalszy plan. „Byłoby to fatalne w skutkach, ponieważ dzieci i młodzież musiałyby dłużej odczuwać skutki ograniczeń” - wskazał Fischbach. Dzieci nie powinny być dłużej wykorzystywane do „ochrony tych, którzy są naprawdę zagrożeni, tj. nieszczepionych dorosłych” - powiedział szef BVKJ.

Scholz musi dotrzymać słowa

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst (CDU) wezwał kanclerza Olafa Scholza (SPD) do dotrzymania słowa w sprawie obowiązkowych szczepień. „Kanclerz zapowiedział obowiązkowe szczepienia na luty - to musi obowiązywać”, stwierdził Wüst w rozmowie z „Rheinische Post”. I dodał: „Nie można dopuścić do poczucia, że w tak delikatnej kwestii, jaką są obowiązkowe szczepienia, stosowana jest taktyka i gra na czas”.

Buyx wzywa do „uczciwszej” komunikacji

Przewodnicząca niemieckiej Rady Etyki Alena Buyx wezwała polityków do „uczciwszego” informowania, że decyzje o koniecznych środkach są zą względu na dynamikę pandemii tymczasowe i mogą być później zmienione. „Byłoby całkowicie nieodpowiedzialne trzymać się tego, co się mówiło rok temu, kiedy sytuacja się zmienia” - powiedziała Buyx w programie porannym telewizji ARD. Jest ona przekonana, że obywatele o tym wiedzą. Buyx zaapelowała też do polityków, by przy kształtowaniu polityki pandemicznej wysłuchali „milczącej większości”, która jej zdaniem popiera te działania i „jest bardzo rozsądna”. Grupa ta dobrze rozumie, że jest to trudny kompromis między zdrowiem a swobodami, o które zawsze trzeba walczyć.

Przewodnicząca niemieckiej Rady Etyki Alena Buyx wezwała polityków do „uczciwszego” informowania

Szczepienia tematem ubocznym

Kwestia obowiązkowych szczepień będzie prawdopodobnie odgrywać jedynie drugorzędną rolę w dzisiejszej (7.01.) rundzie rządu i premierów landów dotyczącej dalszych ograniczeń w związku z pandemią i wariantem wirusa omikron. Wczoraj koła parlamentarne ogłosiły, że obrady w Bundestagu nad wprowadzeniem rozszerzonego obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi zostały przełożone. Zgodnie z tym, pod koniec stycznia odbędzie się najpierw „debata poglądowa”, a konkretne projekty ustaw będą omawiane dopiero w połowie lutego. Proces legislacyjny powinien zostać zakończony do końca marca.

