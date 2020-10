Obostrzenia w Niemczech. Turyści muszą wracać do domów

Ze względu na szybki wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech, kilka krajów związkowych ponownie coraz bardziej się izoluje. W ramach zaostrzonych przepisów dot. pandemii Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia chcą tymczasowo zakazać turystom wjazdu. Urlopowicze przebywający obecnie w jednym z tych krajów związkowych muszą opuścić go w ciągu najbliższego tygodnia.

Tylko kilka dni na wyjazd

Najszybciej do domu muszą wrócić turyści w Szlezwiku-Holsztynie. Już od poniedziałku (2.11.2020) będzie tam obowiązywać dla nich zakaz noclegu. Dotyczy to urlopowiczów przebywających na stałym lądzie oraz na wyspie Fehrman. Turyści, którzy przebywają na wyspach Morza Północnego mają czas na wyjazd do przyszłego czwartku (5.11.2020). Władze landowe chcą w ten sposób uniknąć chaosu komunikacyjnego. Data ta obowiązuje także urlopowiczów w Meklemburgii–Pomorzu Przednim, jak zadecydowała premier Manuela Schwesig (SPD).

„Wirus rozprzestrzenia się z zapierającą dech prędkością”

Ten, kto spędza obecnie urlop w hotelu w Brandenburgii ma czas na spakowanie się najpóźniej do środy (4.11.2020). Jak podały władze landowe, w listopadzie dozwolone są jedynie podróże służbowe. Premier Brandenburgii Dieter Woidke zaapelował do branży hotelowej i gastronomicznej o wyrozumiałość. „Koronawirus rozprzestrzenia się z zapierającą dech prędkością”- zaznaczył polityk SPD, dlatego takie ograniczenia są konieczne, „aby ratować życie”.

Wspólne decyzje premierów i rządu

Kraje związkowe realizują decyzje rządu federalnego i premierów landów z ubiegłej środy. W myśl nowych regulacji obywatele Niemiec powinni się powstrzymać od prywatnych wyjazdów czy jednodniowych pobytów u krewnych. W najbliższych tygodniach hotele i pensjonaty mogą przyjmować gości na nocleg tylko wtedy, gdy podróżują oni wyłącznie w celach innych niż turystyczne.

Oprócz ograniczeń w turystyce, od poniedziałku obowiązywać będą także ograniczenia kontaktów prywatnych, a restauracje, bary, ośrodki kultury, kluby fitness zostaną ponownie zamknięte.

(ARD/jar)

