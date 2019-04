Obama w Niemczech. „Fakty, rozsądek i logika”

W piątek (5.04.2019) były prezydent USA Barcak Obama bawi w Berlinie. Jego spotkanie z kanclerz Merkel było planowane bez informowania o jego przebiegu prasy – jak podkreśliła rzeczniczka rządu. Rozmowa dotyczyć miała relacji transatlantyckich.

Stosunki Niemiec i USA od czasu, kiedy rządy objął Donald Trump, znacznie się pogorszyły. Między Angelą Merkel i Brakiem Obamą w czasie jego 8-letnich rządów nawiązała się swego rodzaju polityczna przyjaźń.

„Fakty, rozsądek i logika”

Barack Obama przebywa od czwartku (4.04.2019) w Niemczech. W czwartkowy wieczór miał w Kolonii godzinny wykład przed ponad 14-tysięczną publicznością w Lanxess-Arena. Przyjęty został owacyjnie. Amerykański polityk zaznaczył że „ufa i jest ostrożnie optymistyczny, że Stany Zjednoczone wkrótce znów będą wiodący w ochronie klimatu. Oczywiście wiele osób jest sfrustrowanych postawą obecnego amerykańskiego rządu, ale nie wolno zapominać, że np. Kalifornia konsekwentnie realizuje paryską umowę klimatyczną".

Policja eskortuje przejazd Baracka Obamy w Kolonii

Jak dodał, jego nadzieją jest młodzież: gdyby wszyscy młodzi ludzie poszli na wybory i głosowali na partie, które mają w swoim programie ochronę klimatu, wtedy bardzo szybko nastąpiłyby zmiany.

Obama podkreślał też, że decyzje i dyskusje muszą być prowadzone na podstawie faktów. – Jestem wielkim zwolennikiem wartości oświecenia, takich jak fakty, rozsądek i logika – powiedział 57-letni polityk. – Znamieniem demokracji jest to, że dopuszcza ona różne poglądy, ale nie może dobrze funkcjonować, kiedy kwestionowane są podstawowe fakty – wyjaśniał.

Istotnym punktem spornym między Angelą Merkel i Donaldem Trumpem jest protekcjonistyczna polityka gospodarcza USA. Niemiecka kanclerz niejednokrotnie krytykowała politykę „America first”, która jej zdaniem oznacza rezygnację z multilateralnego podejścia w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów. Ważnym sygnałem w tym kontekście jest fakt, że kanclerz Merkel przyjęła Baracka Obamę w Berlinie, a sama pod koniec maja udaje się do Stanów Zjednoczonych, aby wygłosić wykład na Harvardzie, lecz nie planuje w tym czasie wizyty w Waszyngtonie.

Obama też napierał

Przy okazji 70. rocznicy utworzenia NATO z pewnością rozmowa kanclerz Merkel i byłego prezydenta Obamy dotyczyła również amerykańskiego żądania znacznie wyższych nakładów Niemiec na obronność. Członkowie NATO ustalili w roku 2014, że do roku 2024 będę przeznaczać 2 proc. swojego PKB na cele obronne. Niemcy zobowiązały się do przeznaczenia tylko półtora procent. Także Barack Obama postulował swego czasu, aby Niemcy mieli większy wkład w sojusz obronny, lecz nie był on tak stanowczy jak Trump.

W sobotę w Berlinie Barack Obama podczas spotkania z prawie 300 młodymi ludźmi z całej Europy będzie odpowiadał na pytania z dziedziny społeczeństwa obywatelskiego, integracji i wyżywienia ludzkości. Barack Obama już kilkakrotnie gościł w Berlinie, ostatni raz w maju 2017 na zjeździe ewangelików: wraz z Angelą Merkel wziął udział w dyskusji panelowej.

(DPA/ma)