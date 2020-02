Obławy w Niemczech. Podejrzenie o plany „zburzenia istniejącego ładu społecznego”

Siły specjalne policji przeprowadzają od piątku rano (14.02.2020) obławy w sześciu krajach związkowych Niemiec. Celem jest domniemana skrajnie prawicowa organizacja terrorystyczna. Nakaz rewizji wydała prokuratura generalna w Karlsruhe. W centrum zainteresowania znajduje się pięć osób znanych śledczym z nazwiska. Jak podała prokuratura, istnieje wstępne podejrzenie, że osoby te zorganizowały się, by przeprowadzić zamachy na polityków, azylantów i muzułmanów.

Stan bliski wojnie domowej

Według informacji prokuratury celem zamachów mało być doprowadzenie w Niemczech do stanu podobnego do wojny domowej, po to, by „wstrząsnąć ładem społecznym i ostatecznie go zburzyć”.

Dalsze osiem osób prokuratura podejrzewa o wspieranie tej przestępczej organizacji. Miały bowiem obiecać, że zapewnią jej dofinansowanie, broń i zaangażują się w przyszłych zamachach.

Wstępne podejrzenie nie jest wystarczającą podstawą do wydania nakazów aresztowania i skierowania podejrzanych do aresztu śledczego. Niemieckie organy ścigania jednak mają nadzieję, że więcej konkretów przyniosą dzisiejsze rewizje, ewentualnie zajmą też stanowisko podejrzani.

Organizacja ma istnieć od września 2019. Według informacji telewizji ARD i SWR podejrzanymi są mężczyźni w wieku od 20 do 50 lat. Utworzyli w Internecie grupę dyskusyjną, w której wymieniali się pomysłami zamachów i zdjęciami broni własnej produkcji. Zwrócili tym na siebie uwagę Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji.

Obławy i przeszukiwania mają miejsce w łącznie 13 miejscowościach w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej- Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saksonii Anhalt. Głównym inicjatorem akcji jest Krajowy Urząd Kryminalny Badenii-Wirtembergii.

(dpa / stas)